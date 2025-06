Pilar Vidal habla sin reparo sobre la última confesión de David Cantero: "No me parece extraño ser un hijo bastardo"

David Cantero, uno de los rostros más icónicos de la pequeña pantalla en nuestro país, ha roto su silencio desvelando una confesión que ha dejado a muchos sin palabras.

Tras su salida de Informativos Telecinco en marzo de este 2025, el periodista sorprendió con un relato muy íntimo sobre su infancia, dando ciertos detalles desconocidos hasta ahora durante una entrevista en Herrera en COPE.

"Yo era un hijo bastardo", afirmaba el comunicador sin rodeos. "Mi madre era una prostituta y mi padre un militar bajo riesgo de ir a prisión por adulterio. Tenía otra familia y cuatro hijos, y de pronto se enamoró de mi madre. Tuvieron un desliz y allí que vine yo", confesó ante los micrófonos, mostrándose muy sincero.

Tal y como contó Cantero, ante la amenaza de un escándalo, su padre acabó huyendo a África en plena guerra del Congo. Desde que el comunicador dio a conocer este episodio de su vida, las reacciones no se han hecho esperar, y el tema ha saltado al plató de Y ahora Sonsoles, donde varios tertulianos no dudaron en aportar sus comentarios al respecto, siendo el de Pilar Vidal el más llamativo.

"Hay un montón de casos de gente conocida que en aquella época tenía doble vida. Entonces, ser un hijo bastardo no me parece tan extraño". La periodista, sin embargo, fue más allá y apuntó un matiz más profundo. "Veo que ha sufrido, pero no percibo un seguimiento de cariño o de un vínculo familiar", sentenciaba la tertuliana ante sus compañeros.

David cantero. 'Y ahora Sonsoles'.

Vidal también lamentó que un relato tan íntimo no se haya convertido en algo más. "Me da pena que lo haya contado así, en una entrevista, y no en un libro", dijo si ningún tapujo. Mientras tanto, otros colaboradores, como Antonio Naranjo, defendió el derecho de Cantero a contar su historia cuando y cómo le parezca.

"Cuando uno cuenta estas cosas es porque lo necesita decir y porque lo tiene muy asimilado. Está claro que no busca nada, no culpa a nadie y simplemente está haciendo una introspección en público de lo que él quiso contar", añadió ante la atenta mirada de los demás tertulianos.

María Suárez no tardaría en unirse a la conversación con una opinión que causó un debate entre los colaboradores. "Está habiendo una tendencia de contar las cosas como un punto a favor de la salud mental. Ahora parece que hay que sacar cosas del pasado", sentenció.

"Yo no veo a David haciendo esto por llamar la atención. Se le ve una persona muy seria", comentó entonces Naranjo en defensa de Cantero.

Colaboradores durante el programa de hoy. 'Y ahora Sonsoles'.

Iñako Díaz-Guerra también aportó su opinión. "Pues a mí sí que me sorprende porque David siempre se ha caracterizado por ser un hombre muy serio y discreto durante toda su carrera y llama la atención que ahora haya una intención de hablar", confesó el tertuliano.

Inmediatamente, Naranjo no dudó en responder al comentario. "Justamente por eso, porque cuando se está en el medio no tiene que haber nada para perturbar tu profesión, y ahora que no tiene ese perfil se lo puede permitir. Cada uno tiene que decidir el momento en el que quiere contar las cosas", dijo finalmente ante las cámaras de Antena 3.