Melody, rotunda sobre Israel y Palestina en ‘El Hormiguero’: “Estoy en contra total de las guerras, me parece terrible”

Melody ha concedido su primera entrevista en televisión tras Eurovisión, y lo ha hecho lejos de RTVE y de La Revuelta. En concreto, se ha dejado caer, tal como estaba anunciado, por El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3.

Allí, Melody ha concedido una entrevista en la que ha hablado largo y tendido sobre su paso por el Festival, sobre qué cosas se arrepiente de no haber hecho a su gusto, y, en un momento dado, Pablo Motos puso sobre la mesa la guerra de Israel y Palestina. Y le preguntó si no se pronunció antes por no estar segura a la hora de hablar y “temor a meter la pata”.

“A mí, sinceramente, este tema me ha tocado mucho el corazón. Yo soy una persona que siempre he estado dispuesta a ayudar, desde chiquitita”, revelaba la artista de Dos Hermanas. Y recordó cómo en sus letras había temática social, por ejemplo, pidiendo que se cuide a los niños.

Al respecto de su postura ante Israel, Melody reconoció que “han hecho comentarios hacia mi persona muy desagradables”. “No puedo hablar de ciertos temas porque no soy política, soy artista, soy cantante, y se me van de las manos”, aseguraba la invitada.

“Hay palabras técnicas que no las uso en mi día a día, pero tengo claro una cosa. Estoy en contr a total de las guerras, me parece terrible lo que está pasando, y en el mundo no se debería permitir este tipo de cosas que mueran niños y gente inocente”, expuso con rotundidad.

Melody, con Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Y, de paso, Melody admitió que también piensa que “haya gente sin un plato de comida me parece muy fuerte”. “Pero el que habla no me conoce. Porque si me conociese, no diría ni pu. Porque yo no puedo ver esas cosas en la tele, porque me pone fatal”.

“Y, por supuesto, estamos en contra del genocidio y de las víctimas de Gaza”, apostillaba Pablo Motos. “Por supuesto”, confirmaba Melody desde El Hormiguero.

“Si tuvieras que darle un consejo a la persona que tiene que ir a Eurovisión, ¿qué le dirías?”, le preguntaba entonces Pablo Motos, cambiando ya de tema. “Tú tienes mucha guasa”, fue la respuesta de la invitada. Y, finalmente, le dijo al presentador: “Cuando quieras saber algo de Eurovisión me lo preguntas detrás de la cámara”.