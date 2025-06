La lluvia de zascas de Melody a RTVE en 'El Hormiguero': "Para quedar en el 24, me hubiese gustado equivocarme yo"

La aparición de Melody en El Hormiguero fue toda una declaración de intenciones. Subida a un gran columpio comenzó entonando en pleno directo Esa diva, el tema con el que representó a España en el Festival de Eurovisión. Y ya en el suelo, enganchó la canción con El apagón, su nuevo sencillo.

Melody parecía así dispuesta a señalar todo aquello que ella querría haber hecho en el Festival de Eurovisión y que, por decisión de RTVE, tuvo que cambiar. Como su entrada en la canción, que sí se producía desde un columpio en el Benidorm Fest.

Para que no quedasen dudas, Pablo Motos se lo preguntó: “¿Esto se parece a la entrada que querías hacer en Eurovisión?”. “Tenía ilusión de empezar así desde arriba, se hicieron otras proposiciones, se tuvo que hacer de otra forma. Pero estar en este programa haciendo la música en directo y hacer esa entrada desde arriba me llena el corazón de orgullo, de verdad”, reconocía la sevillana.

Para Melody, representar a su país ha sido “muy bonito y emocionante”, pero destaca que ha sido “muy duro el camino a Eurovisión”, con momentos donde decía “me voy, porque hay mucha presión”.

“Soy artista independiente, llevo trabajando por mi cuenta, y hay cosas que yo las quería de una manera el equipo de otra y no me sentía bien. Pero creo que es parte del trabajo y me he acordado del público que votó para que yo estuviese ahí. Y esa diva se empoderó para representar a su país, pase lo que pase”, aseguraba con rotundidad.

Melody en 'El Hormiguero'.

Para Melody, todo Eurovisión ha sido una “montaña rusa de emociones”. “En ningún momento he llegado a mi casa diciendo hemos perdido, porque he ganado el corazón de mucha gente que no me conocía. Y tengo un sentido del humor bastante elevado y la gente me ha conocido así”, aseguraba con orgullo.

Puntualizaba, de paso, que no tiene mal perder, porque para mí no he perdido, he ganado mucho, pero hay cosas que me hubiera gustado hacer de otra forma”. Una idea a la que volvería poco después.

Y es que Melody insistiría: “Me ha dolido no hacer en algunas partes lo que yo quería haber hecho. (Eurovisión) era un sueño de mi vida, y decía el día que represente a España me gustaría hacer esto”, aclaraba.

Así, volvería a contar que el inicio del número que ella deseaba no se pudo hacer. Y apuntó que desde la rueda de prensa de la pasada semana hay gente que ha sido muy dura con ella, y no se han puesto en su piel. “Estoy en todo mi derecho de decir si me gustaban unas cosas u otras, pero no es ser malagradecida”, señalaba.

Y, así, puso de ejemplo la relación con su padre, al que adora, pero no siempre está de acuerdo con él. “Y si he quedado en el 24, me hubiese gustado equivocarme yo”, sentenciaba con firmeza.

A pesar de esa posición, Melody dejaba claro que nunca pensó en ganar. “He ido con los pies en el suelo y que en Eurovisión podían existir muchos factores para gustar más o menos. Cuando hicimos la actuación me quedé muy satisfecha, con los cambios de ropa, por el tema tan exigente”. Y también apuntó, con humor, que en las votaciones solo deseaba encontrarse con un agujero por el que tirarse y perderse.

Por otro lado, Melody pareció lanzar un dardo a La Revuelta, programa al que no acudió el lunes siguiente a Eurovisión, pese a tenerlo acordado, y con el que ha tenido tiranteces. De hecho, pidió como exigencia para regresar al programa una disculpa por los chistes que hicieron de ella. Algo a lo que Broncano se niega.

"¿Te han intentado utilizar para temas que no son la música?", le preguntó Pablo Motos en otro momento de la entrevista. Y tras recordar cómo sigue dando conciertos para miles de personas, Melody reconoció que "he notado una parte y a los medios revueltos, que han hecho comentarios que no me han parecido acertados. Puedo gustar más, menos, pero he ido para no hacer daño a nadie. Con mi verdad siempre, sin faltar el respeto a nadie. Y desde que pedí que quería unos días de descanso porque no me sentía bien, hasta la rueda de prensa, se han dicho cosas que no son verdad".