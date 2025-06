La vida actual de Mireia Montávez después de su éxito en 'OT 1': "Perdí mi matrimonio y acabé de limpiadora"

En el año 2001, una joven de Vilaseca (Tarragona) triunfaba en Operación Triunfo. Su nombre, Mireia Montávez. Este martes, sería una de las invitadas de Tardear, el magacín vespertino de Telecinco. En primer lugar, la cantante se pronunciaba sobre el drama de Nuria Fergó, su compañera de reality.

"No sabía de las declaraciones. Es impactante, porque yo la quiero mucho. No sabía absolutamente nada de esto. Me puedo sentir identificada y me pondré en contacto con ella", hablaba en pleno directo. Posteriormente, Mireia iba a contar cómo ha sido su vida tras su paso por OT.

"Estoy muy bien, contenta e ilusionada con muchos proyectos. Ha pasado de esto ya casi 5 años. Todos podemos pasar por momentos malos y puedo entender perfectamente lo de Nuria", confesaba la que fuera componente de Fórmula Abierta.

"Pude volver a mi vida, que es la música y los musicales. He sido productora, directora y actriz. Tuve dos hijos con Miguel Ángel Silva, fui madre joven y me separé muy rápido", relataba.

"Rehice mi vida y estuve casada 14 años. Perdí mi matrimonio y acabé de limpiadora. Me sentía anulada y me quise defender de lo que dijo la que fue mi pareja. Fue un momento muy difícil. Para mí ese tema es muy tabú y no hablo. Me quedo con volver a ser yo", se abría en canal la artista de 42 años.

"Me surgió la oportunidad de trabajar como limpiadora y lo acepté sin problema porque necesitaba trabajar. Esto es algo que nunca he contado. Mi entorno empezó a ver que no estaba bien. Di el paso y pedí el divorcio", se expresaba la artista.

Aunque fue expulsada antes de la final de Operación Triunfo, Mireia pudo formar parte del grupo musical Fórmula Abierta junto a Geno, Javián y Àlex Casademunt.

Mireia, en la actualidad

Tras su paso por Fórmula Abierta, Mireia continuó su carrera en solitario y, en 2013, fundó La Banda de Mireia, con la que lanzó su primer disco. En 2015, se unió a La Década Prodigiosa para conmemorar su 30 aniversario.

En 2019, presentó su sencillo Si te vas. Además de su faceta musical, Mireia ha trabajado en teatro, participando en producciones como Peter Pan: El Musical y La Reina de las Nieves. También ha sido invitada en diversas galas y programas relacionados con Operación Triunfo.

A pesar de estos obstáculos, Mireia sigue activa en la música y la interpretación. Actualmente reside en Madrid y dirige una empresa de organización de eventos llamada Fiesta de Peques. También mantiene una presencia en redes sociales, donde comparte su día a día y proyectos profesionales.

Sobre OT, la decimotercera edición del programa musical verá la luz en los próximos meses. Esta nueva temporada se emitirá en Prime Video a partir de septiembre y contará con Chenoa nuevamente como presentadora y Noemí Galera al frente de la Academia .