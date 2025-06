Kiko Hernández desvela una conversación privada con Marta López sobre su próxima boda: “Espero que no se enfade”

El próximo 27 de junio Marta López pasará por el altar con su pareja, Alejandro Huerta. Un enlace que estará lleno de rostros conocidos, pues la madrileña lleva más de dos décadas trabajando en televisión como colaboradora y como concursante de todo tipo de realities.

En una entrevista, Marta ha desvelado que invitará, entre otros, a Luis Pliego, Leticia Requejo, Raquel Bollo, Cristina Tárrega o Verónica Dulanto. También están invitados Víctor Sandoval, Kiko Hernández y Makoke, aunque esta última, si continúa en Supervivientes, no podrá acudir.

Sobre toda esta lista de invitados se ha pronunciado el propio Kiko Hernández en Tentáculos. Y es que asegura que no se habla con “el 90% de la gente” que va al enlace en calidad de invitados. Sin embargo, ha mandado un mensaje de calma, pues no tiene intención de buscar follón en el convite.

“Voy a la boda de una amiga, ¿vale? Y no voy a reventar a una de mis mejores amigas, y no voy a ir a reventar absolutamente nada”, exponía este martes. “Voy a hacer que sea el día más feliz de su vida en lo que es mi granito de arena supone”, añadía.

“Yo no voy a entrar en guerras con Siñora (Raquel Bollo) ni con la Tárrega ni con el novio de Makoke, que sé que me está buscando por todo Madrid, pero ya verás cómo cuando estén ahí vendrán a comerme la oreja”, aseguraba. “O no, pero lo que yo no voy a hacer desde luego es fastidiar la boda de mi amiga, ¿eh?”, advertía.

Imagen del programa 'Tentáculos'.

Así, Kiko se imaginaba que habría gente preguntándole que cómo le va a invitar a la boda. “Y parece mentira que no sepáis cómo es Marta López, porque dirá: sí, es mi amigo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Si no quieres venir, no vengas”, seguía narrando.

En esta coyuntura, aprovechó para lanzar un mensaje a la novia: “Muchas gracias, Marta, por arriesgarte a invitarme cuando el 90% de la boda no me habla. Tienes bastante huevos, porque la gente no lo haría”.

Carlota Corredera dijo que no se podía imaginar que él no estuviese en la boda, dado que Marta y él llevan siendo amigos desde que se conocieron por Gran Hermano. “Espero que no se enfade”, interrumpía Kiko Hernández entonces, para desvelar una conversación privada.

“Yo le dije a Marta hace dos semanas: ¿estás segura (de invitarme)? Porque voy a ser el tío más feliz del mundo, voy a seguir siendo tu hermano, pero ¿estás segura que quieres invitarme cuando el resto de la gente no me puede ver?”, detallaba Kiko.

“A lo mejor la gente se va a sentir incómoda. ¿Quieres que yo ese día esté contigo, como he estado en todas tus bodas, o que me quede en casa tranquilamente y no te ocasione ningún problema?”, le preguntó a Marta.

Y la que fuese concursante de Supervivientes le respondió: “Por encima de mi cadáver. Tú vienes a mi boda y eres una persona valiente y por eso te he querido toda la vida”.