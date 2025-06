Elle Macpherson desvela un gran secreto de su paso por ‘Friends’: “No había guion, era todo improvisado”

Elle Macpherson, una de las grandes top models mundiales de los años 80 y 90 ha visitado este martes El Hormiguero. La maniquí apodada como ‘El cuerpo’ está en España para celebrar los 80 años de la revista Elle, y mañana recibirá un premio a toda su carrera.

En su encuentro con Pablo Motos, Elle ha narrado cómo ella inicialmente quería estudiar Derecho, “que es lo que hacen las chicas inteligentes y sensatas. No se van a Estados Unidos para ser modelos”. Pero también quería ser independiente, viajar, y aceptó cuando le llamó una agencia para irse de su Australia natal hasta América.

De su larga trayectoria, Pablo Motos ha destacado cómo, por ejemplo, ella escuchó a Whitney Houston antes de ser famosa, porque Billy Joel le puso una maqueta. “Me dijo: esta chica va a ser una estrella, y así lo fue”, recordaba la invitada.

Además de modelo, Elle Macpherson es actriz, y Pablo Motos ha puesto el foco en su paso por la serie Friends. Allí interpretó a una compañera de piso de Joey (Matt Leblanc), con el que acaba teniendo un idilio. “¿Cómo fue tu primer día en Friends?”, quiso saber el presentador.

“Fue maravilloso. Yo no sabía de qué iba la serie antes de ir al rodaje”, admitía Elle. Fue su agente quien le animó a aceptar la oferta, pero ella no veía entonces la televisión y no tenía ni idea de qué iba la serie.

“Estaba en Los Ángeles, llegué al hotel, puse el vídeo con los episodios y casi me desmayé. ¡Esto cómo lo voy a hacer, son buenísimos!”, le narraba a Pablo Motos. “Lo que descubrí es que, en realidad, no había guion, era todo improvisado”, desvelaba entonces.

Elle Macpherson y Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Justo entonces apuntó que sí que había un guion inicial, pero que se iba “reescribiendo todo el rato, todas las escenas”, y había que aprenderse los nuevos textos sobre la marcha. “Fue una experiencia maravillosa, salir de tu zona de confort con público en directo”, resumía.

El ser modelo, sin embargo, no era una gran herramienta para ser actriz. “No ayuda nada, es lo contrario. Cuando eres modelo te enseñan a centrarte en la cámara e interpretar hacia la cámara y tienes que sentirla apuntándote”, describía.

Sin embargo, Elle destacó que “como actriz, la cámara es un observador y tienes que centrarte en la persona con la que estás actuando, y no en la cámara”. No se trataba tanto de no querer mirar a la cámara, sino que le costaba no estar pendiente del lugar en el que la cámara se encontraba.

Como actriz, lo que más le gusta es que “tienes que profundizar en tus propios sentimientos para transmitir” y valoró que no es tan importante lo que se dice como lo que no se dice.