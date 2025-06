Kiko Hernández, sin piedad contra Raquel Bollo y su actitud: “Bájate ya, que no eres Isabel Pantoja”

En sus últimas emisiones, el programa Tentáculos, que ocupa la franja del antiguo Ni que fuéramos Shhh en TEN, ha enviado a su reportero Fer Hermoso a las puertas de Mediaset para conseguir hablar con Raquel Bollo. Una misión que no ha tenido éxito.

En todo momento, Raquel se mostró esquiva. Y aunque Fer estuvo al pie del cañón, lo más que logró es que la que fuese colaboradora de Sálvame solo tuvo a bien hacerle un gesto con la mano y desde lejos en un par de ocasiones. Algo que Kiko Hernández hoy ha analizado sin piedad.

“Que os conforméis con una sonrisa de la siñora, si consideráis que eso es algo digno...”, comenzó diciendo Hernández. Y luego se dirigió a Marta López, quien aparecía en un vídeo junto a Raquel, cogiéndola del brazo para huir de las cámaras: “Marta, que eres amiga mía, que casi le arrancas el brazo”.

“Atiende a nuestro compañero Fernando Hermoso, que es nuevo, que es pequeño, y está aprendiendo”, seguía relatando Kiko Hernández, que acabó tirándose al suelo. “Raquel, que pareces Isabel Pantoja, bájate, bájate aquí (al suelo). Que eres de aquí como nosotros”, decía airado.

Kiko reprochaba que no es nada complicado decir “muy bien” cuando le pregunten cómo está. “Que no soy yo, que es un compañero que está empezando. Que cuando no te sigan las cámaras lo vas a suplicar, que esté Fernando, yo o cualquiera, aunque sea con una cámara de Cinexin”, le recriminaba.

Kiko Hernández se tiró al suelo en 'Tentáculos' para pedir a Raquel Bollo que "se baje".

Kiko hizo entonces una advertencia: “Algún día los Pantoja no te darán de comer y yo no estaré diciendo siñora, y me llamarás y te colgaré porque no tengo tiempo que atenderte. Porque tendré un personaje más estrella que tú”.

Así, antes de acabar su ataque, destacó cómo Luis Rollán atendió a la prensa en la comunión de la hija de Kiko Rivera, porque “sí que es un buen compañero, y no tú, Raquel Bollo, que te crees más que Isabel Pantoja, ¡al suelo!”.

Por otro lado, hay que destacar que al inicio de la emisión, Carlota Corredera anunció cambios en la emisión de Tentáculos. Así, en la actualidad, el programa ofrecía un primer tramo llamado Ni que fuéramos Tentáculos, de 17:30 a 19:30 horas, y más tarde, de 20:30 a 21:45, Tentáculos Prime Time.

Sin embargo, a partir de mañana solo se emitirá Ni que fuéramos Tentáculos, y en un nuevo horario, de 17:00 a 20:00 horas. Un cambio que, sin duda, tiene que ver con el tijeretazo que RTVE ha metido a La familia de la tele, de la misma productora, y que desde hoy solo se emite de 15:50 a 17:00 horas.