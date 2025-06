Joaquín Prat no duda y advierte a los concursantes de 'Supervivientes 2025': "No entiendo su macarrismo"

La última gala de Supervivientes se convirtió en una noche llena de emociones. Sandra Barneda les comunicaba a los concursantes que se iba a vivir una expulsión sorpresa y que, por lo tanto, Montoya, Damián, Anita o Álex iban a abandonar la palapa.

Finalmente, el deportista olímpico era el elegido por la audiencia para abandonar Honduras. Más allá de esta salida, la gala estuvo marcada por una gran bronca en la playa que trascendió "todos los límites". Sobre este tema, no dudó en opinar el presentador Joaquín Prat.

"No me llama ya la atención los ataques de Anita a Montoya", arrancaba su discurso el presentador de Vamos a ver. "Ellos no hablan, se desafían. Cada frase de ellos parece el inicio de una pelea que nadie ha convocado. Son ellos mismos", comentaba también Alessandro Lequio.

"Se están haciendo las víctimas y, al final, ya sabemos lo que pasa con las víctimas, el público las salva. Ahora mismo, ellos dos son víctimas del resto del grupo", apuntaba Alejandra Prat.

"¿Víctimas de qué? Montoya le lleva diciendo todo el programa a Pelayo que es un demonio. No es víctima de nada, es un histérico. Lleva todo el concurso montando show. Luego, lo hacen los demás y son malos", señalaba, por su parte, la periodista Alexia Rivas.

En la línea de la colaboradora, Joaquín Prat lanzaba una reflexión: "El show tiene un límite también. Para mí, no todo vale. Ya llega un punto en que el show en clave negativa cansa y agota. Es una de cal y 26 de arena", hablaba sin reparo el presentador del magacine.

"Tiene cero capacidad para asumir críticas. Lo gestiona muy mal y brota. Al irse Carmen se notan aislados y marginados por el grupo", recordaba Sandra Aladro.

Alessandro Lequio y Alexia Rivas, en 'Vamos a ver'

"Están absolutamente de pareja, el uno se apoya en el otro y no piensan en nadie más. ¿Qué relación van a mantener fuera? Es todo una incógnita lo que nos vamos a encontrar", opinaba, sin filtros, Antonio Rossi.

También hablaron sobre la guerra que protagonizaron Anita y Pelayo. Los supervivientes se encararon y Barneda les reprendió, en la gala de anoche, en la palapa.

"No entiendo la necesidad de Pelayo de invadir el espacio físico de Anita. Tampoco entiendo la reacción de Anita. No entiendo ese macarrismo de unos cuantos. Tiran porque la otra es una mascletá", decía Joaquín Prat.

"Todos estuvieron fatal y no se puede excusar a ninguno", no dudaba en expresar, Adriana Dorronsoro. "Pierden las formas en las maneras de hablar. Se hablan con desprecio, se intentan dejar uno por encima del otro", explicaba Antonio Rossi.

"Se pasó de la tensión a la hostilidad. Veo muy difícil que se pueda dar marcha atrás. Anita siempre habla como si estuviera por reclamar una deuda. Es un tono absurdo y se siente superior a Pelayo", añadía Alessandro Lequio.

Anoche, Sandra Barneda les advertía sobre lo sucedido: "Esto es muy serio y desde la organización me están diciendo que no se oculta nada ni se tiene por qué ocultar nada. Escassi acaba de describir la situación. Me están diciendo que no ha habido ningún tipo de violencia".

"Esto que ha sucedido está empañando vuestra supervivencia. Hay que saber gestionar las emociones y saber llevar las situaciones de estrés. Todos habéis cruzado límites en descalificativos, en deciros cosas que son feas", finalizaba la presentadora.