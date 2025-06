‘La familia de la tele’, con sus tres presentadores a la vez y sin colaboradores en plató: la tarde de La 1 se reinventa de nuevo

La familia de la tele arrancaba este lunes una nueva etapa, cuando todavía no lleva ni un mes en antena. El programa que llevaba a las tardes de La 1 gran parte del universo Sálvame no ha cuajado en audiencias, y, por ello, han suprimido su segundo tramo.

De esta manera, todo el contenido quedaba reducido a 70 minutos, de 15:50 a 17:00 horas, y esto ha supuesto cambios forzosos. Para empezar, porque el primer tramo lo estaba conduciendo en los últimos días María Patiño en solitario, y ahora se suma a ella Inés Hernand y Aitor Albizua.

De esta manera, nos hemos encontrado a los tres presentadores delante de una mesa, y desde allí han dado paso a diferentes noticias, que iban desde Aitana a Melody, pasando por la familia Beckham.

Ya el barrio de Bellavista que hacía las veces de plató ha perdido todo el protagonismo. El formato parecía más similar a Socialité que un programa que aspiraba a recuperar la magia televisiva de los 80 y 90, aquella chispa que tenía en Un, dos, tres o ¿Qué apostamos?.

Algo muy llamativo es que no ha habido colaboradores en el plató. Allí no estaba nadie que no fuese el trío de maestros de ceremonias. Y a algunos de los compañeros los hemos visto con cuentagotas y comentando a través de videollamada o desde la redacción. Marcando un poco de distancia con el resto de la familia.

Isa Pantoja, en su intervención en 'La familia de la tele'.

En concreto, en la entrega de este primer lunes de junio ha aparecido Kiko Matamoros y Javier de Hoyos desde redacción, Isa Pantoja entró en directo a través de videollamada, y Núria Marín ha participado a través de videollamada en un reportaje sobre los Beckham. De Belén Esteban, Chelo y compañía, ni rastro.

La distancia entre todos era tan evidente que a Patiño se le ha escapado un “¡ay, Javi de Hoyos, cuánto te he echado de menos!”. Y la pregunta que deja en el aire es si en los próximos días continuará añorándole, o si volverá a tenerlo cerca de sí, como en las semanas venideras.

La única que sí ha hecho su trabajo como siempre es Marta Riesco. En la calle, siguió con su labor de reportera y en esta ocasión, en concreto, se trasladó hasta la casa de Jaime de Marichalar que estaría en venta, ubicada en la calle Núñez de Balboa, en el exclusivo barrio de Salamanca.

Así pues, La familia de la tele ya no es ese programa cuya vida transcurría en un barrio con una gran plaza central, con estancias como la cafetería o el invernadero donde se desarrollan diferentes secciones. Ni tampoco un formato que requiera de 23 cámaras, como tenía hasta ahora.

Ya no es un magacín donde hay cabida para la actualidad, la salud, el bienestar y otros asuntos. Es un programa ligero, donde se toca corazón y poco más. Porque no hay tiempo para adentrarse en profundidades y múltiples colaboradores, porque el tiempo apremia.

Habrá que esperar para comprobar si esta nueva etapa de La familia de la tele echa raíces, o si vuelven a poner del revés sus contenidos si la cosa no cuaja. Además, queda en el aire qué irá a pasar con Belén Esteban (que iba a ser casi copresentadora), o periodistas muy asentados en televisión y que solían estar en el plató como Chelo García-Cortés y Lydia Lozano.

Inés Hernand, Aitor Albizua y María Patiño en ‘La familia de la tele’.

El club de ‘La promesa’

A pesar de que RTVE ha metido la tijera de manera considerable en La familia de la tele, La Osa Producciones, su responsable, tiene otro proyecto entre manos en las tardes de La 1, aunque de menor calado.

Se trata de El club de La Promesa, que se emite de 19:00 a 19:15 horas y que sigue en la línea de lo que se hacía en La familia de la tele, de comentar la novela diaria. Un espacio donde se querrá dar voz a los espectadores, para que compartan sus impresiones, sus teorías y, en definitiva, enriquezcan el universo creado por la serie de Bambú.