Sofía Suescun carga contra Adara Molinero: "No soy uno de tus ex. Si me vas a apuntar, ahórrate llamarme mentirosa"

La tertuliana y ex de 'Gran Hermano' ha centrado sus críticas hacia la ex 'Supervivientes' en 'Socialité'. Adara Molinero no se muerde la lengua y señala a Sofía Suescun: "Tú has desechado a tu madre como a un perro"

Si hay dos nombres que han dado de qué hablar durante las últimas semanas, esos son los de Adara Molinero y Sofía Suescun. Ahora, las chispas han vuelto a saltar tras un enfrentamiento más.

La situación se produjo hace unos días, cuando la de Pamplona organizó un evento al que, para sorpresa de muchos, Adara mostró interés en asistir. Así lo confirmó la propia Suescun en declaraciones a Socialité: "Me han chivado que puede que Adara venga a este evento. No sé si viene a verme a mí, pero ha mostrado muchísimo interés".

Estas palabras llamaron mucho la atención de los espectadores, así como de los propios presentadores del programa de Telecinco, María Verdoy y Antonio Santana, ya que recientemente Molinero habló sin filtros sobre Sofía en el pódcast En las mejores familias.

"Yo no soy uno de sus ex, no entiendo esa rabia que tiene conmigo", comentaba Sofía Suescun, visiblemente dolida por lo que considera un ataque gratuito. Y es que ambas compartieron experiencias en Supervivientes o Gran Hermano.

Para arrojar algo de luz sobre el asunto, Socialité contactó directamente con Adara Molinero, quien respondió muy sinceramente. "Me iban a pagar por ir al evento. A mí me da igual lo que diga", declaró.

Sofía Suescun y Adara Molinero. 'Socialité'.

Una vez en plató, Suescun confesó sentirse afectada por estas declaraciones. "La semana pasada me fui con un vídeo donde hablaba con un odio hacia mi inexplicable. Me da pena y me duele", señaló.

La polémica no quedó ahí. Según Sofía, hubo incluso correos electrónicos entre su equipo y el entorno de Adara. "El mismo día que habla mal de mí, me escriben para que la confirme en la lista", explicó.

Y añadió: "Recibí un mensaje del management de Adara diciendo que estaba interesada en asistir". Adara, por su parte, dio una versión muy distinta. Asegura que fue invitada con una oferta económica que decidió rechazar. "Tengo los emails, pero es contradictorio a mis valores", sentenció.

Lejos de buscar más conflicto, Sofía lanzó un mensaje a la de Alcobendas: "A día de hoy no entiendo por qué tenemos esta relación cuando yo siempre le he apoyado".

Sofía Suescun mostrando el correo electrónico que recibió. 'Socialité'.

Y añadió: "Nos llevábamos bien y, de repente, pasó esto. Al menos, si vas a decirme de todo, ahórrate llamarme ‘mentirosa’", compartió ante las cámaras.

Para cerrar el capítulo, Sofía Suescun quiso dejar la puerta entreabierta para la que es considerada su 'archienemiga': "Adara, si algún día nos encontramos, quiero que sepas que no tengo nada contra ti. Me quedo con que tuvimos una bonita relación durante los realities", dijo finalmente ante sus compañeros en plató.