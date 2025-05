Goyo Jiménez interrumpe ‘Tu cara me suena’ tras imitar a Ramoncín: “No le gusta que le digan rey del pollo frito”

Goyo Jiménez como Ramonción en ‘Tu cara me suena’.

El pulsador de Tu cara me suena decidía la semana pasada que este viernes Goyo Jiménez imitase a Ramoncín. Un conocido cantante y colaborador de programas como LaSexta Xplica, y que, curiosamente, nunca había sido replicado en el programa de Antena 3.

Para la ocasión defendió el tema Hormigón, mujeres y alcohol, rememorando una actuación del programa Esta noche de 1981. En el número, Ramoncín tocaba la armónica, y Goyo hizo lo que pudo, fingiendo tocarla, a veces, con poco tino.

A la hora de las valoraciones, Manel Fuentes felicitó a Goyo y le dijo que “la ovación es absolutamente merecida porque la armónica ha sonado una vez sin que estuviera en la boca”. “Ha sido un hito en la historia”, insistía el presentador, entre risas.

“Goyo, por favor, explícanos qué ha pasado. En un momento te has quitado la armónica y ha sonado, ¿lo has tocado con otra parte de tu cuerpo?”, le preguntaba Florentino Fernández. “Sí, efectivamente, me puedo concentrar y hacer armónica tántrica. Y flauta también, al mismo tiempo”, respondía con sorna el concursante.

Según su ficticia anécdota, había estado estudiando para conseguirlo. “No creo en los conservatorios, he estado con un maestro independiente y me ha enseñado a hacer esto”, decía. Y entonces tocaba la armónica y gritaba: “¡Afilador!”.

El jurado de 'TCMS' durante la valoración de Goyo Jiménez.

Todos los miembros del jurado tenían pollos de goma en las manos, y no paraban de hacerlos sonar, con su característico pitido. “Te ha encantado, pero si has dicho: sale mi parte de barrio bajera”, apuntaba Àngel Llàcer a Chenoa. “Bueno, oye, es rock and roll de los 80, un himno”, respondía la cantante. “En los 80 años estabas yendo al colegio”, le soltaba el presidente del jurado.

Lolita no paraba de jugar con el muñeco. “Nunca he tenido un pollo de plástico”, contaba riéndose. “¿Qué hacéis con esto?”, preguntó Fuentes. “Era el rey del pollo frito”, le aclaraba Llàcer. “Era el rey del pollo frito, es verdad”, añadían sus compañeros.

Ahí Goyo Jiménez interrumpió la valoración. Y fingió que le estaba llamando por teléfono Ramoncín en ese momento. “Ramón. Sí, Ramón. Que no te gusta que te llamen el rey del pollo frito. Vale, yo se lo digo a ellos”

De paso, Goyo preguntó al hipotético Ramoncín que cómo había visto su imitación. “12, yo se lo digo, Ramón, perfecto, gracias”, añadía, colgando. “Oye, pero eso es verdad, no le gusta que le digan el...” confirmaba Lolita. Y de paso, se justificaba: “Este pollo no está frito”.

“Ramón sí es historia de este país, con esa canción reventó y es atemporal”, apostillaba Chenoa. “Y sigue dando unos conciertos maravillosos”, valoró Manel Fuentes, antes de que el resto del jurado siguiese valorando a Goyo.