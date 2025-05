La respuesta de David Broncano a la visita de Melody a 'El Hormiguero': "Hay que pensar algo para el miércoles"

La noticia saltaba el martes, un día después de la tensa comparecencia de Melody en Prado del Rey tras Eurovisión 2025: Pablo Motos anunció que la representante de España visitaría El Hormiguero el próximo miércoles. Sí, sin pasar por La Revuelta, como tenía pactado supuestamente desde hacía dos meses.

En la rueda de prensa, la cantante se mostraba enfadada por las bromas de David Broncano sobre el 'plantón' del lunes pasado y exigía unas disculpas. Y el perdón no llegó: "Respuesta rápida, Melody. No nos vamos a disculpar en ningún momento".

"Ella pedía un programa donde le respetasen y yo creo que la hemos respetado un montón", aseguró Broncano, que incluso la señaló por "banalizar la salud mental". Y es que la de Dos Hermanas interpretó que en el formato de access se burlaron de ella por decidir descansar unos días, rodeada de los suyos, una vez terminase el festival.

Justo cuando sucedía esto -recordemos que La Revuelta se graba por la tarde-, Motos confirmaba la entrevista con la abanderada española. Por eso, no fue hasta este miércoles cuando Broncano pudo aludir al anuncio.

"Me salió el otro día un vídeo de Pablo Motos, que yo creo que el algoritmo me conoce y sabe lo que me interesa, metiéndose en una bañera o algo así. La virgen, menuda potencia física", reconoció David, en una conversación con Grison y Ricardo Castella al principio de la entrega.

Ricardo Castella y Grison, en 'La Revuelta' de este miércoles. RTVE

"Me llamó ayer y me dijo que le has copiado la sección esa de dar la chapa. Como hablaste de Melody y eso...", expuso Grison, añadiendo: "Motos te pega una hos... y te baja tres puntos de audiencia".

"Hay que hacer algo el miércoles que viene, que va Melody [a El Hormiguero]. Bueno, luego lo hablamos", intentó zanjar el presentador de Televisión Española, pero Ricardo Castella tenía un último apunte: "Te van a hacer la ouija allí".

El "plan oculto" de Melody

Lo cierto es que la pública está siendo muy crítica con Melody, desde que la artista se quejase de no haber podido decidir al cien por cien sobre su candidatura eurovisiva. Sin ir más lejos, La familia de la tele la tuvo en el punto de mira la tarde de este miércoles, desvelando su supuesto "plan oculto para relanzar su carrera a espaldas de RTVE".

Según el espacio vespertino, Melody, después de ganar el Benidorm Fest, cerró con El Hormiguero su primera entrevista tras Eurovisión. Al parecer, no se lo habría comunicado al ente público y se habría "excusado con una narrativa de perjuicio personal". Además, la andaluza tendría contrato "para un programa de retos de la misma productora" que el show de Motos. Es decir, para participar en El Desafío.