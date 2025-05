José Pablo López pide "tiempo" para 'La familia de la tele': "Es difícil construir un programa bajo el ataque permanente"

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López, ha defendido a La familia de la tele pese a sus malas audiencias en las tardes de La 1. El programa, que va camino de cumplir un mes en antena, no remonta cabeza.

Sin ir más lejos, este miércoles el contenedor (8,4%), con las series incluidas, marcaba su peor resultado desde su estreno. El magacín marcaba un 6,6% en la sobremesa y un 5,7% con su segundo bloque, después de La Promesa.

Sin embargo, el programa sigue contando con la confianza total del ente público. Así lo ha hecho saber el propio López durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades de este jueves, 29 de mayo.

López ha empezado sacando pecho de que La 1 finalizará mayo con una media del 10,5%, un punto más que el mismo mes el año anterior. "Subir un punto en un año es una burrada".

Ya centrado en La familia de la tele, José Pablo pide "tiempo". "Lo que pasa es que es muy difícil hacerlo cuando se vive en el ataque permanente", ha dicho.

"No estoy convencido de que 'La familia de la tele' no pueda remontar" José Pablo López, presidente de RTVE

"Soy conocido en el sector por tener poca paciencia con los programas, pero eso no es cierto, tengo bastante paciencia. Yo necesito convencerme de que el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar y esa convicción no la tengo a día de hoy. Igual la tengo dentro de un mes", ha asegurado rotundo López.

"En la franja de tarde, La 1 es la segunda opción de este país. Solamente queda por delante Antena 3", ha manifestado orgulloso.

Ha sido entonces cuando el presidente de RTVE ha mencionado a Mañaneros, pues el magacín "ha tardado dos años y medio en ser líder". "Hemos tenido que ir haciendo cambios y ajustes hasta que ha liderado algunas mañanas después de ese tiempo", ha expresado en alusión a la mejora de audiencia que ha tenido el programa tras la incorporación de Javier Ruiz hace un mes.

López, por cierto, ha aprovechado su defensa al magacín de María Patiño, Belén Esteban y compañía para anunciar la renovación tanto de Mañaneros como de Malas lenguas, el programa de Jesús Cintora en La 2, cuyas audiencias son muy positivas. "Cuando toque renovarlos, lo haré", ha dicho.

"Nos podemos equivocar, nos hemos equivocado con muchos programas y no pasa nada. Se corrige", ha seguido para responder así a uno de los diputados sobre La familia de la tele. "Cuando tenga el convencimiento profesional de que el programa no da más de sí, no tenga duda de que lo retiraré de la parrilla".