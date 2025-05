Un soltero de Zaragoza rechaza a su cita en 'First Dates' por un motivo de peso: "No me ha pasado nunca"

First Dates se ha convertido en uno de los programas más queridos de la televisión. Sus famosas e irreverentes citas a ciegas lo convierten en el dating show más exitoso de nuestro país. En la emisión de este miércoles, Carlos Sobera conocería a un soltero de los que dejan huella por su paso en el programa.

"Me he teñido de rubio porque tengo una cana ceniza que no la soporto. Tuve mechas rubias en mi juventud y me gusta mucho el rollo surfero. Como no soy calvo me gusta llevar el pelo largo. Soy rockero y me siento poderoso con mi melena", se presentaba José Miguel, de 50 años y procedente de Zaragoza.

"Mis hijos son mis personas favoritas. Me caen súper bien, el mayor es de una manera y el menor de otra. Imagina que te tocan unos hijos que te caen mal. Necesito a mi lado una persona que tenga hijos, para que me entienda mejor", comentaba el soltero.

La afortunada que iba a conocerle sería Arantxa, de 45 años y procedente de Zaragoza. "Hay veces, que la gente que no tiene hijos no llega a entender el porqué se ponen malos y te fastidian una salida. Es decir, son las circunstancias de los hijos", se presentaba en el formato de Cuatro.

"Soy una mujer con muchísimas ganas de vivir la vida, de disfrutarla, de enamorar y que me enamoren, de sentir... porque la vida son cuatro días", se expresaba también la soltera.

José Miguel, en 'First Dates'

"Arantxa es muy grande, tiene un tamaño muy grande. Yo soy muy grande y me he quedado pequeñito a su lado", confesaba José Miguel, nada más conocer a su cita de esta noche. Por parte de Arantxa, su primera impresión tampoco fue la mejor.

"Ese pelo rubio ahí de bote creo que no le queda bien. Busco un moreno y me ha venido un rubio platino", sentenciaba el color del cabello de José. "Arantxa es guapa pero es muy grande, es un tamaño que no va conmigo", opinaba, de nuevo, el de Zaragoza.

Arantxa, en 'First Dates'

"No he sentido ningún tipo de atracción. No es una persona que te eche para atrás porque es educada y buena persona. No tendría ningún problema en ir a cualquier sitio con ella", apuntaba José Miguel sobre su cita.

"Súper simpática pero no tenemos nada absolutamente en común", se daba cuenta José Miguel al hablar sobre sus gustos musicales con ella. "Odio el chándal, para el gimnasio y poco más. Cuesta nada ponerse un vaquero e ir arreglado", criticaba ella que José vistiera chándal, en su día a día.

Momento de la cita entre José Miguel y Arantxa, en 'First Dates'

"No serías el estándar de lo que a mí me gusta fisicamente. La altura me ha sorprendido. Con mi 1,83 no me ha pasado nunca de encontrarme una mujer así", le confesaba José Miguel a Arantxa lo que pensaba realmente sobre su estatura.

Más tarde, José Miguel también tenía elogios hacia ella, al hablar sobre sus hijos y su separación: "Me parece una mujer muy luchadora, me ha dado esa sensación". "La cita ha sido agradable, hemos estado cómodos y con temas de conversación", argumentaba ella.

Aun así, la decisión final estaba prácticamente lista para sentencia. "Lamentablemente, no tendría una segunda cita. En otro momento será", apuntaba, clara y directa, Arantxa.

Por su parte, José Miguel también le rechazaba: "No tendría una cita como pareja, sí para tomar una cerveza y echar unas risas. Como pareja no tenemos nada en común ni buscamos lo mismo"