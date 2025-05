Alessandro Lequio no se corta y señala a Bárbara Rey: "No vale renunciar a tu hijo y luego querer ejercer de abuela"

Bárbara Rey sigue siendo uno de los personajes mediáticos más fuertes en Telecinco. Tras sincerarse en los especiales de Bárbara Rey, mi verdad, la exvedete se ha hecho un hueco en los platós y es colaboradora de las galas de Supervivientes.

En un momento del reality, Terelu Campos o Makoke recordaban a sus nietos y acto seguido, Bárbara Rey rompía a llorar en plató. La artista explicaba el motivo de sus lágrimas: “Me emociono, porque es una noche un poco dura. Es una noche de abuelas y es una noche muy bonita. Llevo un año sin ver a mi nieta”.

Sobre este asunto, no dudó en pronunciarse Alessandro Lequio en Vamos a ver, el magacín de Mediaset presentado por Joaquín Prat. "Yo no hablo nunca por respeto a mi nieta, pero yo la quiero igual que todas las abuelas. Creo que ella no se lo merece", se abría en canal Bárbara con Carlos Sobera.

"Las últimas declaraciones que teníamos es que su única nuera era la madre de su nieta y que tenía muy buena relación. Lleva casi siete meses sin verla y Ángel desde hace poco solo puede verla en los fines de semana", apuntaba el periodista Antonio Rossi.

"La que no le deja ver a la niña es con la que decía tener una buena relación. Esto lo dijo, cuando no quería que su hijo ganase la custodia. Entonces, ¿quién no le deje ver a su nieta? Si el padre tampoco puede verla", argumentaba Rossi en Vamos a ver.

Antonio Rossi, en 'Vamos a ver'

"Aquí el modelo para ejercer de abuela es el de Carmen Borrego. No le ha importado humillarse hasta el último planeta para que su hijo le deje ejercer de abuela", hablaba, alto y claro, el colaborador Alessandro Lequio.

"No vale renunciar a tu hijo y luego querer ejercer de abuela", criticaba el italiano, con dureza, la actitud de Bárbara Rey sobre este tema. "No se llevaba bien con la nuera, no fue ni a la boda", recordaba Rossi.

"No tiene nada que ver que ella tenga un problema con su hijo y que quiera ver a su nieta. Legalmente, lo puede pedir", añadía Alejandra Rubio su opinión al debate.

"La historia se corta cuando Ángel se entera que Bárbara había visto a su nieta y tiene una discusión con su expareja", ponía en contexto el periodista Kike Calleja los entresijos de esta historia.

Por su parte, Alessandro Lequio volvía a incidir con su mensaje: "Los abuelos tienen todos sus derechos, pero los padres son el eslabón necesario. Tú no puedes renunciar a un hijo y luego querer ejercer de abuela".

Además, Bárbara Rey admitió en la gala de Tierra de Nadie que tiene fe en que se finalice el conflicto con su hijo, Ángel Cristo: "No he tomado nunca ningún tipo de medida ni nada, porque quiero que las cosas vayan bien”.