⁠La vida actual de Tamara Seisdedos 'Ámbar': de la fama por su 'No cambié' a las burlas por su peculiar estilo musical

Tamara Seisdedos, conocida por todos como Tamara, Ámbar y, más recientemente, como Yurena, es una figura indiscutible de la cultura pop española. A principios de los 2000, alcanzó el estrellato con su éxito "No cambié", una canción que, escrita por Leonardo Dantés, se convirtió en un fenómeno musical. El sencillo no solo dominó las listas de ventas durante varias semanas, sino que también marcó el inicio de una carrera que, aunque llena de altibajos, dejó una huella imborrable en la música pop de la época.

El estilo musical de Tamara, con una fuerte base en el pop sintético, y su estética llamativa, pronto la catapultaron como un ícono de la música española. Su imagen, entre lo provocador y lo extravagante, se convirtió en la marca de su personalidad artística. Sin embargo, a pesar de la popularidad que "No cambié" le otorgó, su camino no estuvo exento de controversias. La vida de Yurena ha estado marcada por un sinfín de escándalos mediáticos y situaciones que, en lugar de hundirla, la ayudaron a mantenerse vigente.

Uno de los episodios más recordados de su vida pública fue su relación con el vidente Paco Porras, que no solo le dio espacio en los medios, sino que también fue objeto de burlas y críticas. Los constantes enfrentamientos y su aparición en programas como Crónicas Marcianas la expusieron a un amplio espectro de público, algunos de ellos más interesados en su figura mediática que en su música. Aunque esto le permitió ganar una gran popularidad, también desató una ola de comparaciones con otros artistas y un cúmulo de críticas hacia su estilo musical y personal.

Los obstáculos legales también marcaron un punto de inflexión en su carrera. En 2005, enfrentó un largo proceso relacionado con su nombre artístico, lo que finalmente la llevó a adoptar el seudónimo de Yurena. Este cambio no solo representaba un nuevo comienzo en su carrera, sino también una reinvención artística que la mantuvo relevante en un entorno tan competitivo como el de la música pop. No obstante, no fue suficiente para eludir las burlas que continuaban relacionadas con su peculiar estilo musical, algo que siempre estuvo presente en las conversaciones sobre su carrera.

Pero a pesar de estos desafíos, nunca dejó que la crítica la derrumbara. Continuó con su carrera musical, lanzando nuevos sencillos que, aunque no alcanzaron la misma popularidad que su primer éxito, le permitieron mantener una base de seguidores leales. Su paso por programas de telerrealidad como Supervivientes y Gran Hermano Dúo le otorgó la oportunidad de mostrarse tal como es, de una forma más personal y vulnerable. Esto, sin duda, le ayudó a reconectar con su público, quienes, más allá de la cantante pop, comenzaron a ver a una mujer fuerte que, a pesar de todo, seguía adelante.

Recientemente, en 2024, la artista dio un paso aún más grande al anunciarse la producción de una serie sobre su vida titulada Superstar. Dirigida por el cineasta Nacho Vigalondo y producida por Los Javis, este proyecto representa un nuevo capítulo en la carrera de la artista. La serie promete adentrarse en los altibajos de su vida, abriendo una ventana a su pasado y mostrando los momentos que la han convertido en lo que es hoy: una mujer resiliente, capaz de reinventarse constantemente.