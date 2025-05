La doble de Melody visita ‘La familia de la tele’: Josep Ferré se incorpora al programa y desvela sus próximas imitaciones

Desde la rueda de prensa de este lunes, Melody es un personaje muy codiciado por los programas de televisión. Tanto es así que se está hablando de que podría cobrar hasta 150.000 euros por una visita a ¡De Viernes!. Sin embargo, este martes, La familia de la tele ha contado con la visita de Melody.

O, mejor dicho, con su doble, y a la que ha interpretado Josep Ferré. De esta manera, el actor catalán vuelve a unir su camino con el de que los que fueron sus compañeros en Sálvame, programa en el que destacó por sus imitaciones de personajes como Kiko Matamoros, María Teresa Campos o Carmen Borrego.

“Nos ha costado la vida convencerla, pero ella es una persona que tiene personalidad y tiene cuerpo y alma y hoy está aquí en La Familia de la Tele”, decía María Patiño para dar la bienvenida al clon de Melody.

Para la ocasión ha recreado el look de Melody el día antes en la rueda de prensa. “En mi presente, a partir de hoy, el pasado ya es ayer, no tengo nada que decir de las cosas que dije ayer”, decía Ferré en su bienvenida.

Y bromeaba: “También quiero decir que soy la reina en Spotyfive, en Stopysix, en Spotyseven y estamos intentando llegar a Spotyeight”. “Soy una cachonda, me gusta el cachondeo, y por eso he venido a vuestro programa. He tenido mil ofertas por venir. Si yo soy antepenúltima y yo soy antepenúltima, pues aquí estoy muy bien, con vosotros”. Añadía con rotundidad.

Josep Ferré y María Patiño en 'La familia de la tele'.

La falsa Melody se adueñaba de la palabra en todo momento, interrumpiendo la labor de María Patiño como presentadora, y haciendo al director, David Valldeperas, intervenir para pedirle que se calle.

La Melody de Ferré también quiso aprovechar para responder a Broncano: “Él tiene el contacto con Ferrán, que me lleva los temas en Barcelona. Tiene el contacto de mi mánager y todo el mundo. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Yo quiero una disculpa”.

Y aprovechaba para apostillar: “Pero te tengo que decir que las ventanas de mi casa son eléctricas, solo tengo que coger un mando”. Una referencia a la frase de Broncano de si Melody estaría bajando las persianas de la casa tras quedar penúltima en Eurovisión.

Más allá de Melody, Josep Ferré parece que ha llegado al barrio de Bellavista de La familia de la tele para quedarse. Y en ese sentido ya ha dado pinceladas de lo que se avecina: “Una semana seré Chelo García-Cortés, otro día Laura Fa y otro día David Valldeperas”.