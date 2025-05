Sonsoles Ónega responde sin titubeos al zasca de Melody: "Hemos hablado de lo que ella no quiere contar públicamente"

La rueda de prensa de Melody de este lunes ha traído ciertas repercusiones. La cantante sevillana, que representó a España en Eurovisión, ha comparecido ante los medios tras varios días alejada del foco público.

Durante su intervención no solo habló de su experiencia en el festival o del apoyo recibido, sino que, sin esperarlo, mencionó directamente a la periodista Sonsoles Ónega, quien la estaba escuchando en directo desde plató.

"Para Sonsoles, que le encanta a ella, venga erre que erre... ay, mi Sonsoles, que le gusta, que le gusta", expresaba la de Dos Hermanas ante las cámaras.

Tras contestar varias preguntas, la cantante fue cuestionada por el apoyo recibido durante los últimos meses.

"He tenido el apoyo de los artistas españoles. La actuación ha sido una revolución total, artistas internacionales han publicado esta actuación y están ahí al pie del cañón", comentó.

Y añadió: "Me siento muy orgullosa de ser española y que los artistas de aquí hablen con ese amor hacia mí me enorgullece muchísimo", comentó.

Desde el magacín, Ónega no ocultó su sorpresa: gestos, sonrisas contenidas y una expresión entre el desconcierto y la incomodidad al escuchar su nombre. Y sin perder ni un solo momento, soltó un comentario: "Sin comérmelo ni bebérmelo", dijo.

Sonsoles Ónega y Melody. 'Y ahora Sonsoles'.

Tras escuchar parte de la intervención, compartió su opinión al respecto: "Le tenemos que enviar los programas porque hemos dicho exactamente lo que ha dicho", sentenciaba ante las cámaras.

La periodista se refería a las condiciones de los concursantes de Eurovisión, "eso de lo que ella no quiere hablar en público".

"Si te estábamos apoyando, Melody. Aunque internamente se conocen las condiciones, te lo hemos puesto en bandeja", continuó diciendo.

Ónega añadió un comentario más: "Acaba de reconocer que las condiciones explican el resultado, y de eso se habla en otro foro, internamente, porque es una profesional".

Melody consiguió el puesto 24 en Eurovisión. Pese a que su actuación fue calificada por muchos como 'perfecta', ni el jurado ni el televoto la respaldaron.

Desde entonces, muchas han sido las teorías en torno a este tema, siendo las indicaciones de la organización la más comentada.

Tras conocer el resultado, desde Y ahora Sonsoles han investigado esta situación invitando a representantes anteriores.

"De cara al público puedes mostrar entusiasmo, pero por dentro estar aguantando cosas que no te gustan. En Finlandia nosotros estuvimos a punto de irnos, pero al público le decíamos lo contrario", confesaba Mikel Hennet en programas anteriores.

Al comentario de Hennet se suman otros testimonios como Lucía Pérez, representante de España en 2011, quien compartió su experiencia: "No llevé la canción que me gustaba. Nuestros comentarios no valen nada".

Mientras tanto, Melody reiteró su posición: "Somos trabajadores, y chin pum. El millón de euros todavía no me ha llegado. No pasa nada porque soy una curranta", afirmó ante la prensa.