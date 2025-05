Una soltera de Mallorca rechaza a su cita en 'First Dates' por su machismo: "Si siempre te pasa lo mismo, la culpa es tuya"

First Dates vuelve a las noches de Cuatro. El popular dating show se ha convertido en una de las referencias televisivas del momento gracias a sus divertidas citas a ciegas. Los solteros más exigentes de nuestro país no dudan en elegir al programa liderado por Carlos Sobera para encontrar a la pareja de sus sueños.

Este lunes, María, de 56 años y procedente de Palma de Mallorca, sería una de esas solteras que iban a dejar huella en su paso por el formato. "Iba paseando con mi perro en una acera un poco estrecha. Venía un matrimonio con su perro y yo, por educación, me eché a un lado de la acera y puse el pie dentro de un desagüe. Me caí y me rompí la rótula", explicaba sobre su aparatoso accidente.

"Soy una tía transparente, auténtica y no me gustan las mentiras. Soy valiente y no me gustan los cobardes. ¡A darlo todo!", continuaba su presentación en el programa. El afortunado que iba a conocerla sería Tomeu, de 60 años y procedente de Benissalem (Mallorca).

"He sido árbitro de fútbol muchos años. He estado en Tercera División en las Baleares y yo siempre he hecho deporte. Soy un tío muy cachondo, me gusta reírnos, pero nunca he ido a ligar", se expresaba el soltero ante las cámaras de First Dates.

"María es un pivonazo. Físicamente es bonita, tiene buen cuerpo y viste muy bien. Siempre digo que lo bueno está colocado", no dudaba en confesar Tomeu sobre su cita. Un comentario que no le gustó a María.

María, en 'First Dates'

"Me parece fatal que diga que lo bueno está colocado, lo bueno está por colocar. Hombre, aquí estoy yo", denunciaba la de Palma de Mallorca. "Tiene un sentido del humor muy gracioso y típico mallorquín. El acento de pueblo que tiene, las bromas, me hace mucha gracia", comentaba también.

Posteriormente, Tomeu se quejaba de que las mujeres no suelen pagar en las citas: "En la primera siempre me gusta pagar, en la segunda también, no pasa nada, pero en la tercera según veo algunas cosas digo: 'Sácate el cocodrilo porque si no siempre paga el mismo'".

Tomeu, en 'First Dates'

"Le ha dado mucha importancia al tema del dinero, que si pagas o no, que si las mujeres... No me ha gustado y lo encuentro un poco machista", opinaba, sin filtros, María. "Dice que las mujeres llevan un cocodrilo o un caimán en el bolsillo y yo creo que la culpa la tiene él porque no elige bien. Si siempre te pasa lo mismo, a lo mejor es que la culpa es tuya", añadía también.

"Con las mujeres soy cariñoso y detallista. Pero, a veces, me han dicho que en vez de regalarme flores pues invítame a comer", comentaba Tomeu. La decisión final estaba lista para sentencia.

Momento de la cita entre Tomeu y María, en 'First Dates'

"Tendría una segunda cita, es una chica estupenda y fantástica", le decía Tomeu a María. Por su parte, ella no opinaba lo mismo: "No tendría una segunda cita porque me has parecido una persona antigua, con unos comentarios un poco machistas. No me ha gustado, pero lo he aceptado".

"No es algo machista, es lo que hay por el medio", respondía Tomeu a su cita. "La culpa es tuya porque siempre pecas de lo mismo", puntualizaba ella. "Voy aprendiendo", finalizaba el mallorquín su encuentro con María.