Porque los allegados de Melody rompieron su silencio antes que ella. Empezando por su padre, que no entendía el desorbitado televoto que obtuvo Israel. "No quiero crear una polémica, pero Israel, que yo no tengo ningún problema porque no entiendo nada de esas cosas, estaba de los últimos y le dan casi 300 puntos", señaló Lorenzo la noche de la final, en La 1.