Los motivos por los que RTVE no le da a Chanel el traje que lució en Eurovisión: "Es un recurso público"

La presencia de Chanel Terrero por Al cielo con ella no ha pasado desapercibida. La hispano-cubana acudía al programa para presentar su nuevo single. Antillas. La cantante aprovechaba su presencia en el formato para hablar de su paso por Eurovisión y de cómo ha vivido ser la portavoz de los puntos del jurado de España en esta edición 2025 en Basilea.

Precisamente, en su reaparición se le pudo ver con su ya icónica chaqueta que lució en la 66.ª edición del concurso de la canción en Turín (Italia). Diseñada por Palomo Spain, la pieza formaba parte de un vestuario confeccionado especialmente para su actuación en el certamen. Un conjunto que pasaba más de cinco kilos y que ha sido uno de los más caros que RTVE ha financiado.

A pesar de ser la artista que mejor resultado le ha dado a España en los últimos 30 años, Chanel confesaba que no puede tener en su poder el traje. “No me dan la chaqueta. Yo la quiero”, confesaba a Henar Álvarez, quien lanzaba una petición a RTVE para que se la dieran.

Pues la Corporación ha reaccionado y ha respondido con una negativa bien argumentada. “El vestuario de Chanel forma parte del presupuesto oficial que RTVE destina al Festival de Eurovisión, un gasto que está fiscalizado como cualquier otro recurso público”, comunicaba el Ente en una nota de prensa.

“En otras palabras: la chaqueta no puede regalarse, porque pertenece a RTVE”, sentenciaban, aunque invitando a Chanel a que la pudiera volver a lucir para eventos de la cadena, como el ser portavoz de los puntos de España en Eurovisión.

Chanel Terrero en 'Al cielo con ella'. RTVE

“Nadie dentro de la corporación tiene la potestad de entregarla, por muy icónica que sea. Aunque la chaqueta pertenece a RTVE, Chanel siempre podrá volver a lucirla cuando quiera recordar su paso por Eurovisión”, argumentaba la Corporación.

Considerado uno de los trajes más costosos que RTVE ha costeado para el festival de la canción, la chaqueta está bordada con más de 50.000 cristales de Swarovski y estaba acompañada por un mono de licra.

Chanel Terrero durante su actuación en la final del 66 Festival de Eurovisión en el Palasport Olimpico de Turín. Jens Büttner Gtres Turín, Italia

Tras el descalabro de Melody en Basilea, donde ha quedado en un puesto 24 con Esa diva, Chanel Terrero mantiene su posición como la representante española con mejor resultado en los últimos 30 años. Precisamente, solamente es superada por el segundo puesto que Anabel Conde logró en 1995 con Vuelve conmigo en Dublín.