Paloma Ramón, experta en comunicación no verbal: "Melody quiere quedar bien pero tiene microgestos de rabia"

Melody rompe su silencio. La artista andaluza ha hablado por primera vez tras su actuación en Eurovisión y haberse alejado del foco mediático. Como no podía ser de otra manera, la cantante de Esa diva no se ha mordido la lengua y denunció los comentarios realizados desde la propia cadena pública.

En este sentido, en pleno directo de Tardear comentaron esta esperada rueda de prensa de Melody, realizada en el Estudio 6 de Prado del Rey. Para ello, el magacín vespertino de Telecinco contó en plató con Paloma Ramón, experta en comunicación no verbal.

“He visto que ella tenía un leve bamboleo y que se balanceaba de un lado para el otro. Eso ya está indicando que necesita un ritmo para entrar en calma. O sea, que sí que tiene algo en su estómago. Que se abanique, pues eso ya es más relativo, la verdad", arrancaba su análisis.

“Según está hablando, vemos que lleva los ojos, además tiene esos ojos tan expresivos que se ve fenomenal, de un lado para el otro. Eso indica que tiene ya un grado de ansiedad que buscan sus ojos la salida. Eso es un elemento inconsciente que nos da un claro espacio de que interiormente muy tranquila no se encuentra”, comentaba también Ramón a la vez que escuchaba las impactantes declaraciones de la andaluza.

“Vemos que su sonrisa no es genuina. Ella mira y entonces no acaba en los ojos, se queda como en el tercio inferior. Eso habla de que, mientras ella quiere como quedar bien, tiene un lenguaje interno bastante acelerado, no muy positivo, que le impide terminar la sonrisa en los ojos”, continuaba.

“Lleva un nivel de enfado brutal. Se ve en sus cejas alzadas, tiene mucha tensión mandibular, levanta el mentón como un poco iracunda, pero también hay microgestualidad… De enfadarse de que como tenga alguien delante que ha cogido mal la imagen, que se ha perdido la batida de la cola y todo eso, se lo diría en la cara con rabia, porque tiene microgestos de rabia”, decía, de manera tajante, la experta en Tardear.

Para finalizar su intervención, Paloma Ramón hacía referencia a la interacción de Melody con María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE. “Hay una gestualidad de balones fuera que no me parece bien. Porque cuando se trabaja en equipo, todo el mundo pone la carne en el asador. Está Televisión Española con realizadores, como tenemos en esta casa, increíbles y maravillosos. Algo de responsabilidad tienes que aceptar”.

En la rueda de prensa, Melody ha centrado su discurso en una crítica velada hacia La Revuelta de David Broncano: "He visto que han hablado mucho de la salud mental y que hay que cuidarse. No me gusta la doble moral. Que yo pida un descanso y se me vaya al cuello. Que se haga risa o burla, diciendo que a lo mejor estoy en mi casa bajando persianas y equilibrándome mentalmente".