Maxi Iglesias, emocionado al relatar su paso por 'Física o Química' a Sonsoles: "Generaba envidias, era carne de cañón"

Maxi Iglesias visitó este lunes el plató de Y ahora Sonsoles para presentar su primera novela, Horizonte Artificial. El actor debuta en la literatura con un thriller que confirma que no solo es actor, sino que va más allá de las cámaras.

En su charla con Sonsoles Ónega, el madrileño revivió su paso por Física o Química. "Generaba envidias, era carne de cañón", confesó al recordar los años de éxito y exposición que vivió siendo solo un adolescente.

"No me enteraba de lo que era ser actor ni lo que significaba estar ahí", añadió. En el 2008 aparece por primera vez en la televisión interpretando a César Cabano, personaje con el que consigue su popularidad.

Sonsoles Ónega y Maxi Iglesias. 'Y ahora Sonsoles'.

Gracias a su mirada, su atractivo físico y personalidad, el madrileño se convierte en uno de los rostros más populares de los jóvenes. Estaba en portadas, carpetas escolares y pósters. Aquella fama, dijo, le llegó demasiado pronto.

A sus 33 años, Maxi da un paso más en su carrera. Aunque sigue actuando, ahora también escribe. "A veces escribo cosas que me gustaría interpretar", explicó. Su nuevo camino literario tiene mucho de su faceta más personal.

La protagonista del libro es una mujer fuerte e independiente. Está inspirada en su madre, Mercedes, quien le crio sola desde los seis años, tras perder a su padre. "Perder a mi padre me ha condicionado mucho. Me da rabia no acordarme de su voz", confesó

Mercedes fue quien le enseñó a leer y escribir. Ella, dice, es su mayor referente y el origen de este nuevo proyecto. Horizonte Artificial es, también, un homenaje íntimo a su historia familiar.

Pero no todo fue fácil. La fama le pasó factura y terminó escapando: "Me superó, sí. Me fui a Australia. Busqué el sitio más lejano donde no me reconociera nadie", señaló ante las cámaras de Antena 3.

También confesó que hubo tensiones en el rodaje de Física o Química. "Había gente que quería ser más famosa que otra. Generaba envidias. Yo no quería ser famoso, pero era al que más llamaban para las fotos". La presión, admitió, le desgastó.

"El bullying era heavy. Tenía nombre y tenía portadas. No me estoy victimizando, pero dije: hasta aquí. Era carne de cañón". Aun así, valora todo lo vivido como parte del proceso que le ha llevado hasta hoy.

Horizonte Artificial es su forma de reinventarse. Un nuevo camino donde el talento y la honestidad siguen guiando su carrera. Maxi escribe como ha vivido: con sinceridad, sin miedo y con los pies en la tierra.