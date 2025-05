Cristian Campos, sobre la agresión de los okupas a un propietario: "Me subo por las paredes, es indignante"

El caso de Carlos sigue teniendo repercusión. El propietario de una vivienda okupada en Pozuelo de Alarcón vivió un episodio especialmente violento este sábado. Los okupas le agredieron provocándole una brecha en la cabeza.

Telemadrid logró hablar con él después de la agresión: "Me han tirado piedras, no me han matado de milagro. Es un intento de homicidio en toda regla". Carlos relata que se encuentra mal y con mucho dolor: "Todavía tengo un poco de mala visión en el ojo izquierdo", explicó al medio, visiblemente afectado.

La agresión ocurrió cuando los okupas lanzaron piedras desde nueve metros de altura, golpeándole en la cabeza. Carlos señala que no es la primera vez que lo agreden, pero sí "la más grave de todas". Prueba de ello son los restos de sangre que aún permanecen en el suelo de la calle, marcando la brutalidad del ataque.

Este lunes, Carlos se ha reencontrado con su agresor en el juicio y, antes de entrar, volvió a hablar con Telemadrid: "Me cuesta hablar. Estoy con un ataque de ansiedad. Se me acelera el pulso y me dan ganas de llorar". La tensión emocional del propietario refleja la angustia que vive desde hace más de un año.

Cristian Campos, jefe de Opinión de EL ESPAÑOL, se ha pronunciado en el programa matinal Buenos días. "Según algunos socios del Gobierno la okupación no existe, es un mito”, explica. Algo que se desmiente solo entrando en la web de Idealista.

El periodista explica que en la plataforma “puedes seleccionar las características de un piso, con terraza, dos baños, planta baja. Y también puedes señalar si lo quieres okupado”. Campos subrayó que esto es visto por algunos inversores como una oportunidad.

“Que exista una pestaña en la web para seleccionar los pisos okupados te demuestra que es algo completamente normalizado”, ha denunciado Campos.

“Casos como este hacen que me suba por las paredes, me provoca una indignación”, confiesa. Campos ha criticado que Carlos lleve “un año y medio esperando” mientras arriesga su seguridad intentando cortar los cables y empalmes hechos por los okupas.

Finalmente, Campos se preguntó: “Si la Administración no te ofrece ninguna solución, ¿qué puedes hacer?”. Para él, la falta de respuesta oficial obliga a los propietarios a enfrentarse solos a una situación límite y cada vez más peligrosa.