El cabreo de Yenesi en ‘Tu cara me suena’ se hace viral: “¿Cuándo lo hago bien, si siempre quedo la última?”

Cada viernes por la noche, la plataforma atresplayer cuelga un nuevo programa de Tu cara me suena, que se emite en abierto en Antena 3 (y con buenos datos de audiencia) al viernes siguiente.

Habitualmente, el público y la prensa respeta ese plazo para comentar la gala y hacer valoraciones o compartir momentos de la gala. Sin embargo, un momento de la gala 8, que se verá el próximo 30 de mayo en Antena 3, ha dejado un momento que se ha hecho viral antes de tiempo. Y su protagonista es Yenesi.

La actriz de Mariliendre tenía en esta ocasión que imitar a Britney Spears, en su versión de I love rock ‘n’ roll, y en el momento de las valoraciones los jueces le daban una nota que la también artista drag consideró injusta: 20 puntos en total. Y por ello tomó la palabra para compartir sus sentimientos.

“Creo que a nivel imitación, ni una sola semana, quizás una con Kate Ryan, no he imitado bien. El resto me he dedicado a imitar, que creo que es de lo que va este programa”, exponía ante Lolita Flores, Chenoa, Àngel Llàcer y Florentino Fernández.

“Creo que ni esto es La Voz ni Operación Triunfo”, seguía diciendo, sin poder ocultar su cabreo. Bertín Osborne acudió en su ayuda, le dio un abrazo y le dijo: “Lo ha hecho fenomenal”. Flo, por su parte, le indicaba que no se tenía que venir abajo; sencillamente “tiene que ver con que la competencia es feroz”.

Yenesi en 'Tu cara me suena'.

“Hay veces que lo haces muy bien”, seguía diciendo el humorista. “¿Cuándo lo hago bien, si siempre quedo última?”, preguntaba la concursante. “Siempre lo haces bien”, insistía Lolita Flores.

“Por lo menos me quedo con los mensajes que me manda la gente desde casa, que menos mal que me mandáis eso”, añadía Yenesi. Manel Fuentes pasaba entonces a presentar a Goyo Jiménez para que le puntuasen, pero Yenesi dijo: “Me voy” y abandonó el plató.

La concursante no volvió a su asiento durante el resto de valoraciones del jurado. Para defender las notas bajas que ha recibido, tanto Manel Fuentes como el resto de miembros tuvieron que señalar el gran nivel de los concursantes.

En concreto, Fuentes destacó que puede dar “fe de su profesionalidad, de su cariño, de su talante, de su buen hacer y de la dificultad que tiene ser jurado” y pidió un aplauso para ellos. Yenesi volvería en el tramo final, para recibir la votación del público, pero sin poder ocultar todavía su enfado.