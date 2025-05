Alejandro Nieto y Tania Medina (‘La isla de las tentaciones’) rompen su relación: “ Tendré que tratarme con profesionales”

La historia de amor de Alejandro Nieto y Tania Medina ha escrito su último episodio, con punto final. Los que fuesen participantes de La isla de las tentaciones y, posteriormente, concursantes de Supervivientes han hecho pública su ruptura sentimental.

La pasada semana, Tania se fue de viaje con unas amigas, y colgó imágenes en TikTok. “Me parece lamentable”, le escribió al respecto Alejandro Nieto, que terminó borrando el comentario. Desde entonces se dispararon los rumores de crisis, y ahora, ambos han confirmado el fin del idilio.

La primera en pronunciarse ha sido Tania Medina. En un Stori, apuntaba que “por la salud de los dos vamos a darnos un tiempo y, si nos tenéis cariño, por favor, respetadnos”. “Hay que quererse bien por encima de todo. Necesito que lo respetéis y no seáis duros con él, porque nadie es perfecto”, pidió la canaria a sus seguidores.

En ese mismo sentido, Tania apuntaba: “Pedir ayuda y perdón es lo más grandioso que se puede hacer. Gracias de corazón, te amo”. Así, todo invitaba a pensar en una ruptura cordial entre ambos, y dejando claro que en la relación era necesario pedir ayuda para salir adelante, en concreto, en el caso de Alejandro.

Y es que el gaditano también ha compartido un vídeo en sus stories en los que confirma su separación de Tania, aunque dejando la puerta abierta a una segunda parte. “Tania y yo hemos decidido separarnos un tiempo. Creo que ojalá sea todo para algo bueno”, expresaba entre lágrimas.

Alejandro Nieto y Tania Medina en el debate final de ‘Supervivientes’

“Tengo que ajustar varias cositas que tengo en mi cabeza y lo que necesito ahora es apoyo y que no seáis duros conmigo”, pedía, repitiendo así el mismo discurso que Tania. “Soy persona y no voy a admitir que se me lapide o que se me insulte porque no me lo merezco. Todo el mundo cometemos errores. Aquí estoy yo para dar la cara”, aseguraba.

Así, señala que no hizo “las cosas bien” y pide disculpas a su ya expareja, “a sus familiares, a sus amistades y a todos sus seguidores, incluso”. Alejandro asegura que quiere “a Tania sobre todas las cosas” y que “nunca le haría daño”.

Así, explica que “no es un adiós, es un hasta luego”. “Tendré que tratarme con profesionales. Tania también creo que lo necesita”, finalizaba, sin dejar claro para qué necesitaría esa ayuda que también mencionaba Medina.

Hay que recordar que Alejandro fue señalado de machista durante su paso por La isla de las tentaciones por cómo trataba a su novia. Le recriminaba con dureza sus presuntos acercamientos a los solteros, e incluso llegó a preguntarle si era “lesbiana o algo de eso” por cómo se llevaba de bien con otra chica, Zoe. En pleno calentón llegó a llamarla “puta niñata” y criticó sus “caras de pornográfica” cuando se divertía.

La tensión entre ellos fue tal que Tania prefirió irse sola de La isla de las tentaciones que junto a Alejandro. Sin embargo, ya en España, regresaron y concursaron juntos en Supervivientes.