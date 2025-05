Alejandro Abad, rotundo sobre la rueda de prensa de Melody: "En Eurovisión no gana la mejor voz, sino la mejor canción"

Está siendo uno de los temas del momento: Melody ha hablado, por fin. Tras una semana de silencio, la de Dos Hermanas se ha encontrado con la prensa para hablar de su paso por el Festival de Eurovisión, de cómo ha vivido haber quedado antepenúltima en la clasificación.

Aunque ha tenido que abordar temas espinosos como la presencia de Israel en el concurso o si la politización de RTVE hubiera podido perjudicarle en el voto del jurado o en el del público, Melody se ha centrado en hablar de aspectos relacionados con su propuesta en Basilea con Esa diva.

La rueda de prensa ha contado con la presencia de medios de distintas cadenas. Por supuesto, en su calidad de magacín de actualidad informativa, Y ahora, Sonsoles ha conectado en directo con Prado del Rey. El magacín ha analizado cada declaración de la artista.

Entre los presentes en la mesa de debate estaba Alejandro Abad. El artista que ha ido a Eurovisión en dos ocasiones (una como concursante y otra solamente como compositor), ha lanzado una opinión objetiva sobre el talento de Melody y sobre el tema que defendió en Basilea, Esa diva.

El hispano-chileno reaccionaba a las palabras de la sevillana sobre su queja de que no pudo realizar la puesta en escena que hubiera querido llevar a Basilea. “Me ha sorprendido que haya comentado esto”, expresaba al inicio de su intervención.

Alejandro Abad en 'Y ahora, Sonsoles'. Atresmedia

“Quería poner más cosas en el escenario. ¿Qué quería? ¿Poner un cohete? ¿El cabo Cañaveral? Quiero decir, a menudo, en el mundo artístico menos es más. Aquí se ha visto que más es menos. Por lo tanto, hay que cuidar estos aspectos”, analizaba.

“Hay que cuidarlo desde el origen, que es la canción. Cuando falla el tema, falla todo. Lo empezamos de llenar de parches en todo el proceso y después sucede lo que ocurre”, sentenciaba en sus palabras.

Como ha sucedido en anteriores declaraciones, Abad no ha dudado en valorar el gran talento de Melody, recalcando que el problema no ha sido ella, sino Esa diva. “En lo técnico, me fijo en las cosas de una manera artística. Melody lo hizo genial, es indudable. Lo que ocurre que es que hay otros aspectos”, expresaba.

Lorena Vázquez y Alejandro Abad en 'Y ahora, Sonsoles'. Atresmedia

“Yo he escuchado a otra gente de la organización decir que Melody ha sido la mejor cantante del festival. Pero esa gente que la debe asesorar parece que se le ha olvidado que es el festival de la canción, no de la voz”, argumentaba.

“Se le está dando un protagonismo a la voz que no tiene. Hay gente que tiene poquita voz y gana Eurovisión porque van con una propuesta muy llena de otro tipo de elementos. Canciones con propósito”, reflexionaba.

Abad terminaba señalando que Melody intuía que podía quedar en mala posición, dado que acaba de publicar un nuevo single, El apagón. “Tendría que estar más asesorada. Cuando alguien representa a un país, debe ser un equipo. Ni un tenista o ni un equipo de fútbol va sin su entrenador. En este caso sería lo mismo”, opinaba.

“A mí me gustaría preguntar a Melody por qué se ha dado prisa en tener un nuevo single, que lo ha lanzado antes de que terminara Eurovisión. ¿Sabían que no iba a quedar bien? Creo que sí, por las apuestas”, señalaba.