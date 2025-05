Juan del Val, alto y claro, sobre la espantada de Melody tras sus resultados en Eurovisión 2025: "No va a decir nada"

Este fin de semana se cumple justo una semana de la celebración de la 69ª edición del Festival de Eurovisión. El descalabro de Melody en Basilea con Esa diva, donde quedó en el puesto 24, sigue trayendo cola por la espantada de la artista. La de Dos Hermanas canceló su agenda, con el añadido de la controversia por el abultado televoto a Israel y la politización del evento por parte de RTVE.

Melody pidió descanso y será este lunes 26 de mayo, a las 16:00 horas en Prado del Rey, donde la sevillana responderá a todas las preguntas sobre cómo ha vivido el certamen musical. Por supuesto, este ‘break’ que la artista ha pedido ha sido analizado al mínimo, llegando la andaluza a romper su silencio con una reportera de Mediaset, a la que le pidió paciencia.

Tanto las polémicas como su silencio han sido analizados este domingo 25 de mayo en La Roca. Pilar Vidal fue la primera en hablar, señalando que veía lógico el enfado de Melody, así que optase por pedir tiempo para digerir este mal resultado.

“Seguro que está molesta. Al final, había una ilusión y unas emociones. Y ha habido determinadas cosas que creo que explicará y con las que no ha estado de acuerdo. Si se ha pedido que se revise el televoto. Imaginaos a ella, que ha estado allí y que lo ha sufrido. Creo que hay determinadas cosas que criticará. Ella no se calla nada”, opinaba Vidal.

“Hay dos cosas. Melody lo ha hecho muy bien hasta el final lo de ser muy folclórica. Es decir, ese sentido de cebar que va a hablar, que no se sabe muy bien su opinión. Este cebo me parece genial que lo haga. Además, es lógico que exprese malestar. Lo que no me parece normal es que vaya muy ilusionada, quede la 24 y diga que no ha pasado nada. Que se note el enfado”, manifestaba Berni Barrachina.

Juan del Val en 'La Roca'.

Nuria Roca intentó rebatir, señalando que era demasiado tiempo esperar una semana en hablar, pero Barrachina argumentó que ha logrado que durante todos estos siete días se esté hablando sobre ella.

Sara Ramos preguntó a quién le va a echar la culpa de su enfado. “Ha dejado entrever un poco que hay problemas políticos detrás. Ella puede ver que ha quedado en esa posición por la postura de RTVE con el conflicto con Israel”, argumentaba Barrachina. “Lo deja medio caer”, añadía, sobre las palabras que lanzó Melody a su llegada a España o el vídeo que compartió tras la final.

Juan del Val y Pilar Vidal en 'La Roca'.

Juan del Val intervenía. “Yo pronostico una cosa. A lo mejor me equivoco, mañana lo veremos. Cuando le dice al reportero que no se preocupe, que responderá sobre la política, el televoto y demás. De este cebo, lo que veo, es que no va a decir absolutamente nada mañana. No se va a pronunciar, al tiempo”, predecía.

“El análisis que dirá es que este es un paso más en su camino, que es una carrera muy larga. Pero no va a hablar del conflicto israelí o lo que haya dicho o no RTVE”, afirmaba rotundamente.