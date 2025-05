Anabel Alonso se pronuncia sobre si le 'robó' un papel a Bárbara Rey: "Ángela Portero me llamó para confirmarlo"

Bárbara Rey vuelve a estar en primera línea informativa. La vedette está a punto de publicar sus memorias, que llegarán a las librerías el 12 de junio. Aunque han sido unas palabras comentadas hace unos meses las que han hecho que Anabel Alonso haya tenido que hablar sobre la madre de Ángel Cristo Jr.

La actriz ha acudido a Al cielo con ella para promocionar su nueva obra de teatro, La mujer rota, basada en el libro de Simone de Beauvoir, que llegará al teatro Infanta Isabel de Madrid el 8 de octubre. Por supuesto, Henar Álvarez ha aprovechado para preguntarle sobre unas palabras de la vedette relacionadas con ella.

En una entrevista en la emisión especial de De viernes, Bárbara Rey aseguraba que el papel de Anabel Alonso en la emblemática sitcom Los ladrones van a la oficina estaba pensado realmente para ella.

“Me iban a quitar la casa porque no pagaba la hipoteca y empeñé las pocas joyas que me quedaban para celebrar el cumpleaños de mi hijo y poco después me llama Tito Fernández porque quiere que interprete a la mujer de Antonio Resines en Los ladrones van a la oficina”, explicaba la vedette a Santi Acosta.

“Me pongo loca de contenta porque voy a trabajar y voy a tener una forma de sacar a mis hijos adelante. Y entonces me llama Antonio Asensio y me dice que no haga esa serie porque quiere que haga otra sobre un gimnasio y que no puedo hacer dos al mismo tiempo”, detallaba.

Anabel Alonso y Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'.

“Entonces rechazo la oferta de Tito Fernández, se lo digo a él [a Juan Carlos I] y después de hacer el piloto, todo se va retrasando. […] Al cabo de los días, me entero de que todos en la junta habían aprobado la serie y que el que dijo que no, había sido Antonio Asensio. Era para quitármela, solo fue para que no pudiera hacer ni una serie ni la otra”, confesaba, señalando que fue “el Rey el que no quería” que ella trabajase y que, por eso, decidió “grabarle”.

De ahí, que Henar Álvarez le preguntase a Anabel Alonso qué había de verdad en todo esto. “Ya. Me llamaron una vez por ello, fue Ángela Portero para confirmarlo. Aunque, la verdad, no creo que ese alguien, nacido en Emérita Augusta, le importara mucho si hacía ese papel o no”, declaraba.

“Yo no lo supe. La primera noticia que tuve fue cuando lo dijo Bárbara y Ángela Portero habló conmigo para corroborarlo. Pero no tenía ni idea. Hice un casting, tenía 28 años y no me contaban ni la mitad. La verdad, no sé si es cierto o no. Pero, vamos, nunca lo oí”, admitía.