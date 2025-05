Tiene cuatro episodios y ya es el nuevo éxito de Prime Video en streaming: así es 'Mi fin de semana perfecto'

El 21 de abril aterrizó en Prime Video Mi fin de semana perfecto, el esperado docureality de El Rugido Producciones en el que Chenoa, Anna Padilla, Dani Illescas y María Fernández Rubíes comparten sus actividades favoritas para disfrutar durante el fin de semana y en sus días de desconexión.

Desde su estreno en la plataforma, Mi fin de semana perfecto ha ido escalando posiciones hasta colocarse entre los contenidos más vistos de Prime Video. Durante sus primeros días superó a The Chosen, el fenómeno global sobre la vida de Jesús de Nazaret y que estrenó la quinta temporada en los cines de todo el mundo.

En los cuatro capítulos, los espectadores pueden explorar una amplia gama de actividades: desde lanzarse en parapente o acampar bajo las estrellas, hasta salir a recolectar setas silvestres o comprar huevos frescos en el mercado local de Majadahonda. Cada invitado revela aspectos poco conocidos de su carácter y se muestra de una forma completamente nueva para la audiencia.

Chenoa

El episodio inicial está protagonizado por María Fernández Rubíes, quien ha decidido romper con su rutina habitual para vivir un fin de semana lleno de aventuras y novedades. María se anima a experimentar una intensa sesión de sauna seguida de un baño en hielo. Más tarde, sale a dar un paseo en bicicleta junto a su esposo Manu, quien generalmente prefiere mantenerse al margen de sus redes sociales, pero que en este episodio cobra un papel más visible.

Hace solo unos días, Anna Ferrer Padilla y su madre, Paz Padilla, participaron en la reapertura del chiringuito de su tío Luis, conocido cariñosamente como ‘El Trompeta’. En este capítulo de Prime Video, los espectadores pueden ver cómo Anna descubre el local tras la pérdida de su tío, mostrando un lado muy íntimo y personal.

Anna también deja ver su faceta más sensible al contar lo que significa para ella la playa de Zahara de los Atunes. Además, pasa un rato agradable con un grupo de amigos influencers, con quienes se divierte jugando a juegos de mesa.

Por su parte, Dani Illescas organiza un fin de semana lleno de adrenalina. Entre sus actividades principales destaca el ‘helicamping’, una experiencia que combina un vuelo en helicóptero hacia una montaña remota con una noche de campamento en plena naturaleza. Durante este episodio, Dani se sincera especialmente al hablar de los momentos más difíciles que ha atravesado y del papel tan importante que tiene su abuela Carmen en su vida.

'Mi fin de semana perfecto'. Prime Video

Finalmente, Chenoa opta por un plan mucho más tranquilo. La cantante disfruta de un par de días de desconexión, incluyendo una visita al clásico mercadillo de Majadahonda junto a su amiga íntima, Celia, donde aprovechan para comprar huevos camperos y otros productos frescos.

En este capítulo, Chenoa también aborda el tema de la salud mental: “He ido muchas veces al psicólogo, y siempre que me siento baja de ánimo me recomienda salir a caminar. La dopamina y todo lo que genera a nivel químico es fundamental. A mí caminar por la montaña me da eso”, confiesa la artista en este docureality que se ha convertido en un fenómeno en Prime Video.