'Tardear' interrumpe su emisión por una bronca entre Raquel Bollo y Pepi Valladares: "Sé como llegaste a Isabel Pantoja"

Todo lo relacionado con la vida de Isabel Pantoja es de interés general para el público. Y bien lo saben desde Tardear. Por este motivo, contaron con la visita de Pepi Valladares, que fue asistenta personal de la tonadillera durante varios años. Ahora, recorre los platós destapando sus secretos.

"Isabel Pantoja nunca estuvo enamorada de Diego Gómez, era como su guardaespaldas", afirmaba Valladares. Además, explicó en qué momento entró en la vida de la Pantoja, pero Raquel Bollo, que no estaba en el plató, no estaba de acuerdo con sus palabras e interrumpía la entrevista.

Ambas iniciaron una acalorada discusión en pleno directo. Raquel Bollo empezó a hablar de sus hijos, a los cuales Pepi había criticado anteriormente. "Si quieres te vas", apuntaba Valladares. "¿Quién eres tú para echarme? Escucho algo que es mentira y por qué no lo voy a poder decir", contraatacaba Raquel Bollo.

"A ver si eres capaz de demostrar tantas cosas, como yo puedo", comentaba la tertuliana de Tardear. "Tienes una enquina hacia mí", no dudaba en responderle la que fuera mano derecha de la Pantoja. "¿Quién se llevó el coche que le regalaron a Isabel Pantoja?", echaba en cara Bollo algunos temas del pasado.

"Si no puedo hablar, me voy. Mentirosa no soy. Yo sé como llegaste a la vida de Isabel y no lo voy a decir", acusaba directamente Valladares a Raquel Bollo. "Los que trabajaban con Isabel eran sus padres y tú ibas solo una vez al año a ayudarles", desmontaba la colaboradora a la andaluza.

Pepi Valladares y Raquel Bollo, en 'Tardear'

"Si no puedo desmentir a esta señora, yo me voy. Ella tiene muchas tablas. Son 17 años trabajando con Isabel. A mí no me va a dejar de mentirosa, Raquel Bollo. Tengo mucho callado", se levantaba Pepi Valladares y abandonaba el plató de Tardear.

"Tú sabes perfectamente que jamás he grabado nada", se defendía Valladares. "¿Cómo he llegado yo a la vida de Isabel?", le pregunta Bollo tras la última indirecta de la que fuera asistenta de la cantante.

Momento de la bronca entre Raquel Bollo y Pepi Valladares, en 'Tardear'

"No soy una 'enmallada'. Lo que acabas de decir es muy sucio. Llego a su vida porque soy la mujer de su primo hermano y cuando me da palizas de muerte, Isabel le hace la cruz y ahora tú defiende eso. Por eso, llego yo a la vida de Isabel Pantoja", confesaba Raquel Bollo.

"A mí no me ha faltado nada en la vida. A ti sí te ha faltado algo, vergüenza por vender a la persona con la que trabajas. Cosa que no se hace", seguía arremetiendo Bollo sobre Valladares.

"Lo que ha pasado aquí era algo que no tenía que pasar porque Raquel ya se había marchado. Lo vamos a dejar ahí. Pepi no había venido para esto. El lunes ya os contaremos cómo sigue todo esto", finalizaba, de forma abrupta, Frank Blanco la emisión del magacín.