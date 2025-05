Juan del Val, alto y claro sobre su relación de pareja con Nuria Roca: “Mi mujer es prácticamente perfecta”

Una de las noticias que Pablo Motos ha puesto sobre la mesa en la tertulia de El Hormiguero iba sobre el amor. Y es que en Reino Unido han acuñado una palabra para definir las razones banales para justificar el fin de una relación.

Un término que Tamara Falcó tradujo como “asquete, grima”, pues la marquesa de Griñón era una de las participantes de la tertulia, junto a Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo. Como ejemplo, Pablo Motos puso el atarse la sudadera a la cintura o comer edamame como motivos para romper.

“El que ha escrito esta noticia es gilipollas”, se reía Pablo Motos. Y Juan del Val le respondía: “Pues te voy a decir una cosa. Será gilipollas, pero yo creo que hay un montón de razones para dejar a una persona. Por ejemplo, comer edamame”.

Pablo Motos defendió las semillas tiernas de soja, asegurando que es proteína y “buenísimo y está riquísimo, y te impide comer pan como un loco cuando vas a un restaurante”. Este argumento no convenció a Juan del Val: “Una persona como tú, que no le guste la lubina a la sal, y le gusta el edamame”.

Nuria Roca entró en conversación para relatar que cuando salen fuera a cenar y ponen edamame solo come ella. Y que reserva algunos, y si el camarero pregunta si puede retirar el plato, Juan dice que sí, aunque ella no haya acabado. “Pues me lo dejas a mí”, reprochó la colaboradora.

Juan del Val y Nuria Roca en 'El Hormiguero'.

“Yo creo que las relaciones se deben romper por estas cosas”, insistía Juan del Val, aguantándose la risa. Y añadió que otro motivo para dejar a una persona, y “eso que lo hace mi mujer, ¿vale?, es comer queso de postre”. “Pues mira, un día voy a estar comiendo toda la noche edamame y queso”, dijo como una amenaza Nuria.

Para Pablo Motos, lo que sí es motivo para dejar a alguien es que no pida postre y le robe a la otra persona. “Pídete tu postre”, bromeaba Pablo Motos. “Mi padre no pedía ni patatas fritas, ni postre, y se acababa comiendo todo lo mío”, se quejaba Tamara Falcó.

Y otras de las quejas de Juan del Val para dejar a alguien es que tosa muy fuerte, y Nuria Roca admitió que la respiración fuerte le pone nerviosa. “Y no ha dejado a su mujer por ninguno de los temas que dice que hay que dejar a las a la pareja”, valoró Cristina Pardo.

Ahí Juan ya se puso más serio: “No, yo he dejado a Nuria por ninguno de los temas. Es un poco por el espectáculo, porque mi mujer es prácticamente perfecta”, finalizaba, logrando un aplauso del público, antes de entrar a hacer sus conocidos “polémicos”.