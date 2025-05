Alfonso Arús, muy contundente sobre la actuación de Melody en Eurovisión 2025: "El realizador ahí no estuvo fino"

Mientras llega el día en que Melody se siente a hablar largo y tendido de su experiencia en Eurovisión, los programas de televisión siguen exprimiendo el asunto al máximo. Uno de ellos es Aruser@s, que este jueves, 22 de mayo, analizaba algunos detalles de la actuación del sábado.

Alfonso Arús introducía así el tema: "Lo que no hemos visto en ningún momento es cómo pasa Melody del sombrero cordobés al traje plateado. Esto no lo sabemos, no lo hemos visto por detrás". "Sí que es cierto que hay algunas imágenes de personas que estaban allí presentes", explicaba Tatiana Arús.

"Se encontraban detrás de la cortina. Entonces, lo bonito, y a ver si en algún momento nos lo ofrecen bien, sería ver el detalle de que son los bailarines los que están debajo de la falda. Cuando salen, son los que retiran el vestido", ha señalado la colaboradora del programa matinal de laSexta.

Es decir, "el vestido no está enganchado", como ha expuesto Tatiana. "Son los bailarines los que están debajo de la falda. Que, por cierto, Melody hablará. Tiene la rueda de prensa el lunes, a las cuatro de la tarde", ha indicado la tertuliana.

En efecto, después de que la cantante desvelase ante los micrófonos de Antena 3 y Telecinco que "el martes" se expresaría, Televisión Española confirmó que finalmente sería el próximo lunes, 26 de mayo. Alfonso seguía intrigado: "Vale, es que yo hay cosas que no he visto claras. O el baile, el trocito de 'Diva, diva'. El realizador ahí no estuvo fino, no se veía nada".

"Ya te lo dije, pensaba que eso se iba a corregir con la iluminación. Es un craso error, porque, en el caso de Chanel, se jugaba muy bien con la iluminación y se veía muy bien. Tenían mucho peso los bailarines", ha opinado Tatiana.

Ahora se sumaba al debate Alba Gutiérrez: "Hubo un momento en que tenía que salir de la cortina y hubo unos segundos de pánico. Dije: 'Se le ha atascado algo y no sale". "No se atascó nada, porque luego se vio", ha añadido la hija del presentador de Atresmedia.

Ya hay fecha para la rueda

Como bien ha informado Tatiana Arús, Melody ya tiene fecha para atender a la prensa y charlar sin cortapisas de su paso por Eurovisión. Este lunes, La familia de la tele creó todo un evento para anunciar el día y la hora.

Tras recibir un sobre en pleno directo traído en moto, María Patiño resolvió las incógnitas. Será el lunes, 26 de mayo, a partir de las 16:30 horas, en la sede de RTVE en Prado del Rey. Y estará abierta a la presencia de prensa nacional y extranjera para preguntar lo que consideren oportuno.