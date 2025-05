Sonsoles Ónega no duda y apunta a Melody: "Con cabreo o sin cabreo, su actuación fue muy diferente a la original"

El paso de Melody por Eurovisión sigue generando titulares. Su actuación ha quedado muy lejos de lo que muchos esperaban.

Y ahora, Sonsoles Ónega ha lanzado una reflexión que no ha pasado desapercibida: "Con cabreo o sin cabreo, su actuación fue muy distinta a la original".

Los rumores sobre presiones de la organización crecen. Según la periodista Lorena Vázquez, Melody no pudo elegir ni a sus propios bailarines.

Tampoco la versión de la canción fue la que más le convencía. Llegó a decir que ojalá no hubiera ganado el Benidorm Fest.

Todo comenzó semanas antes del festival. Se impuso una versión electrónica de Esa Diva, alejándose del sonido flamenco que definía a la sevillana.

Se eliminaron guitarras y castañuelas y se modificó por completo el equipo artístico que la acompañaba. Ahora, otros artistas, como Chanel, han salido en su defensa. "Sé lo que pasa por detrás. Empatizo con Melody", comentó la representante de 2022.

Durante Y ahora Sonsoles se confirmó que Melody dará explicaciones. Será el próximo martes a las 16:00 horas en la esperada rueda de prensa. Ahí podrían aclararse todos los rumores.

Colaboradores durante el programa de hoy. 'Y ahora Sonsoles'.

Melody fue interceptada por la prensa durante esta mañana. Negó estar mal ni enfadada. "Estoy con mi niño, besándole. Llevo mucho tiempo sin él", declaró desde su coche.

Asegura que todo lo que se dice es falso y que necesita su espacio. Además, sentenció que han surgido varios rumores. "¿Sabes lo que pasa? Que hablar es gratis", dijo ante los micrófonos.

En plató, las opiniones se dividieron. Iñako Díaz-Guerra fue muy duro: "Está enfadada porque ha quedado mal y se ha escondido. Le han dado toda la campaña del mundo. Que asuma su parte del fracaso", sentenció.

Nacho Gay recordó que Melody no compitió con la canción que defendía. "No ha podido mostrar quién es. Se cambió la esencia flamenca de su propuesta, y eso ha tenido consecuencias", dijo ante los colaboradores.

Melody ante los medios de comunicación. 'Y ahora Sonsoles'.

Lucía Pérez, representante de España en 2011, también se pronunció con su experiencia: "Me dejaron escoger el vestuario", confesó.

Y además, añadió: "No llevé la canción que me gustaba". Recalcó que esta situación se repite con otros artistas. "Nuestros comentarios no valen nada", lamentó.

Sonsoles no tardó en aportar un comentario más: "Se explicará y luego se valorará todo. Puede que esté enfadada con la organización, o puede que no", dijo ante las cámaras de Antena 3.

Pero eso no fue todo. "Pero lo cierto es que, con o sin enfado, la actuación que vimos fue muy distinta a la original", sentenció finalmente durante el programa de hoy.