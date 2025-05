Cayetana Guillén Cuervo se suma a ‘La familia de la tele’ y aclara que no hablará de Amaia Montero: “No voy a responder”

La familia de la tele, después de marcar nuevo mínimo este lunes, sigue experimentando cambios. Y así, este 21 de mayo han anunciado la incorporación como colaboradora de Cayetana Guillén Cuervo, quien fue locutora del desfile de su primer día en antena.

Ha sido en el final del primer bloque del programa, conocido como primer acto, cuando María Patiño le dio la bienvenida y se sentó a su lado para hacerle una pequeña entrevista. Eso sí, se ve que Cayetana no ha pedido precisamente sumarse al programa, según sus primeras declaraciones.

“¿Estás segura de la decisión que has tomado?”, le preguntaba María Patiño. “¿De venirme aquí con vosotras? Tampoco he decidido mucho, yo estoy aquí en esta cadena y lo que quieran los jefes”, aseguraba la artista.

La hija de Gemma Cuervo y Fernando Guillén aseguraba tener “cero prejuicios, cero problemas con la gente”. Eso sí, hacía una advertencia a María Patiño, sabiendo de dónde viene el programa: “Si vengo aquí y os empezáis a meter conmigo sufriré mucho”.

María Patiño habló brevemente con Cayetana de la historia de amor de sus padres, y de cómo se ha recompuesto “de situaciones muy complicadas”. “Pues como todo el mundo, tía”, le respondía la actriz.Por la forma de hablar, quedaba claro que Cayetana había llegado para quedarse, pero todavía no se había anunciado su fichaje.

Cayetana Guillén Cuervo en su primera tarde en 'La familia de la tele'.

“A mí no me puedes dejar de lado”, le advertía María Patiño. “Yo vengo aquí como una prima hermana...”, le aseguraba la actriz. Y María no se pudo contener, y apuntó que se muere de ganas de preguntarle “sobre Amaia Montero, y no poder”. “Tú hazla, pero yo no te la voy a responder”, le respondía Cayetana.

Finalmente, María quiso lanzarle si, aprovechando el título del programa, Amaia Montero sigue formando parte de su familia. “Claro que sí”, dijo ella, acallando los rumores que hay sobre el distanciamiento entre ambas. “Ya has contestado, qué fácil”, celebró Patiño.

Finalmente, se confirmó que se incorpora a La familia de la tele con una nueva sección, dedicada a recrear escenas míticas de la ficción española. Y para el primer día pondrían la vista en la muerte de Chanquete en Verano Azul.

De esta propuesta, solo se dio a conocer que Belén Esteban se postulaba para encarnar a Julia, el personaje de la pintora viuda que interpretó en su día María Garralón.