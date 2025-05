Tony Aguilar rompe su silencio sobre Melody y su batacazo en Eurovisión 2025: "Estaba decepcionada y mosqueada"

La espantada de Melody tras su descalabro en el Festival de Eurovisión sigue causando revuelo. A pesar de su espectacular interpretación de Esa diva, ni el voto del jurado ni del público auparon a la sevillana en la clasificación, quedándose en un decepcionante antepenúltimo puesto. Tony Aguilar, uno de los narradores de la gala, ha revelado cómo vivió él de primera mano la reacción de la de Dos Hermanas.

Aunque el televoto se haya llevado el principal foco de críticas, donde Melody rascó apenas 10 puntos, la puntuación del jurado no fue precisamente excesiva, dado que los profesionales de los otros 36 países participantes apenas le otorgaron 27 votos. Justo al día siguiente, se supo que Melody cancelaba su agenda para tener un break tras varios meses de promoción y trabajo.

Unas horas después de la final, la sevillana enviaba un vídeo en sus redes sociales señalando sus impresiones tras el festival. Melody declaraba sentirse “profundamente satisfecha” con la actuación que realizó. “Me parece que hemos hecho un gran trabajo”, afirmaba. “Vocalmente, estoy muy feliz. Los bailarines son unos máquinas. Estoy muy contenta”, señalaba para después reconocer que sentía “un poquito cansada”

“Vosotros también os merecéis una explicación, una conversación. Por supuesto, la vamos a tener. Como sabéis, soy muy natural y muy clara y vamos a hablar con transparencia de lo que yo he visto y lo que opináis tanto vosotros como yo. Pero, señores, que estoy muy feliz y muy satisfecha”, continúa.

“Nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. ¡Que viva el arte y la música! Aunque, a veces, prevalezcan otras cosas. ¡Pero que viva el arte!”, concluía con su vídeo. Al regresar a España, la sevillana pedía calma y que hablará en su debido momento.

Melody representará a España en Eurovisión 2025 con 'Esa Diva'. EBU-UER

“No os preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos, me preguntaréis... Vosotros sabéis que yo siempre os trato como gloria bendita”, declaraba en el aeropuerto de Málaga, donde aprovechó para desmentir cualquier mala forma de trato hacia su equipo. “Eso es mentira”, afirmaba rotundamente. “Han dicho muchas cosas que no son ciertas”, agregaba.

Quien ha sido testigo de primera línea de todo lo sucedido ha sido Tony Aguilar. Junto con Julia Varela, ha sido uno de los comentaristas de todo el certamen musical. En una entrevista a Los 40, el comunicador ha revelado cómo vio a Melody tras conocer su baja puntuación en la final.

“Hablé con ella cuando terminó la final y pudimos salir de la cabina. Estaba decepcionada y mosqueada”, compartía con el medio especializado en música. Aguilar señalaba que la sensación de decepción no la tenía sólo la abanderada de España, sino la delegación entera.

“Nadie se esperaba que nuestra propuesta tuviera esa posición. Ni los técnicos ni el equipo creativo ni RTVE”, detallaba, para después recordar cómo el cansancio ha provocado que Melody haya pedido un período de descanso.

“Hicimos el viaje al hotel juntos. Se cantó Esa diva y estuvimos haciendo palmas, intentando animarla como fuera. Por la mañana, me la volví a encontrar en el desayuno. Estaba más tranquila, necesitaba darle un abrazo porque había visto el vídeo que subió de madrugada”, terminaba.