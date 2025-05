Máximo Huerta: "Ni el 'Manual de resistencia' de Pedro Sánchez ni el libro de Irene Montero han entrado en mi librería"

Máximo Huerta ha dado una interesante revelación sobre la librería que tiene en Buñol. El autor ha confesado que no tiene libros escritos por políticos en su comercio. Así lo ha señalado en El programa de Ana Rosa, donde ha tenido un divertido encuentro ‘consigo mismo’. “En mi local no ha entrado en la vida el Manual de resistencia de Pedro Sánchez. No tengo libros de políticos”, confesaba.

Con el exministro de Cultura y Deporte presente en la tertulia social, Jano Mecha cebaba un encuentro de Huerta con “alguien que lo conoce muy bien”. Con gesto serio, el periodista veía cómo baja las escaleras una misteriosa figura masculina”. “Conoce todos sus secretos y se va a sentar con nosotros para contarlo todo”, advertía Mecha.

“Máximo Huerta cara a cara con una persona que lo sabe todo de él”, anunciaba el magacín. Tras el descanso publicitario, Ana Rosa Quintana anunciaba que dicho invitado estaba ya en el plató. “Cuando estás televisión, no hay ningún secreto”, señalaba la presentadora.

Para calma de Huerta, se trataba de una entrevista con su doble. Carlos Latre aparecía caracterizado como el autor de Una tienda en París. El gesto del escritor pasó de serio a divertido al ver cómo entraba el humorista valenciano ataviado justo con la misma vestimenta que llevaba en el programa. “¿Cómo te llamo? ¿Max o Màxim?”, preguntaba Ana Rosa al imitador.

Huerta no podía parar de reír mientras Latre se presentaba utilizando el mismo tono de voz que el exministro. “Pero, ¿ahora quién cuida de mi madre y de mi perra?”, preguntaba el autor de París despertaba tarde. “Vengo pletórico de Roma. Todo el mundo decía: ¡máximo, máximo!”, decía Latre.

Carlos Latre y Máximo Huerta en 'El programa de Ana Rosa'.

El programa así provocaba una conversación entre Huerta y su doble, un momento de lo más divertido que dejó una inesperada revelación. Al parecer, en la librería de Doña Leo no hay sitio para los manuscritos firmados por figuras políticas actuales.

Todo surgía por unas palabras de Latre. “Mi nueva novela va sobre la frustración, esa que sientes cuando piensas que tienes un helado en la nevera y te das cuenta de que lo comiste el día antes”, expresaba el humorista, provocando la risa de Huerta.

Máximo Huerta y Carlos Latre en 'El programa de Ana Rosa'.

“Estáis invitados a la librería de Doña Leo. Tenemos novelas, ensayos, libros para calzar sofás…”, expresaba Lastre antes de ser interrumpido por el autor. “No tengo libros de políticos”, revelaba. “Tenemos el Manual de resistencia de Pedro Sánchez”, le rebatía su doble.

“No, en la vida ha entrado el Manual de resistencia de Pedro Sánchez en mi librería. Tampoco el de Irene Montero ni el de Bono”, afirmaba el autor, recalcando que ningún manuscrito firmado por una figura política actual tiene cabida en su local. “Bueno, están en la sección de ciencia ficción”, apostillaba divertido Latre.