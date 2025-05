Frank Blanco, rotundo contra David Broncano por el plantón de Melody: "El rigor y el humor tienen que ser compatibles"

El antepenúltimo puesto de Melody en Eurovisión sigue dando cola. Tras una gran actuación, no correspondida por las puntuaciones del jurado popular y del televoto, la cantante andaluza canceló su agenda con RTVE y no hizo acto de presencia en La gran noche de Melody, el programa destinado para comentar el festival a su finalización, en la noche del pasado sábado.

De esta manera, la polémica siguió, anoche, en la emisión de La Revuelta. El programa de entrevistas de David Broncano tenía prevista la visita de Melody, pero la decisión de la joven de tomarse unos días de reflexión dejaba en fuera de juego a TVE. Sobre este asunto, han opinado también en Tardear donde Frank Blanco no dudó en admitir que "el rigor y el humor tienen que ser compatibles".

"A ver si llega esa rueda de prensa porque hay cosas que no llegan a conectar. Tanto Melody como TVE dicen que esta señora va a descansar unos días, pero anoche en el programa de Broncano (La Revuelta) tuvieron que buscar un invitado de última hora y le soltaron una pulla de que le había fallado", hablaba sin reparo el presentador del magacín de Telecinco.

"¿Cómo te ha fallado a última hora si sabes que hace día y medio que esa agenda con TVE se había cancelado? Eso a mí, no me cuadra", añadía Blanco a sus palabras. "La están criticando ya, desde la propia casa, a la representante. En un programa de la casa se mofaron de ella", comentaba la periodista Esther Mucientes.

"Asombrarte de cómo Broncano presenta, ayer, que no está Melody es que no lo conoces. Hace humor de todo y aunque lo sepa, de hace cinco días, va a hacer ese sketch. Él vive en un mundo del humor", defendía Cristina Tárrega a David Broncano y a su programa de TVE.

Cristina Tárrega, en 'Tardear'

"El humor y el rigor tienen que ser compatibles. Es el rigor de un programa que se emite en un medio de comunicación tan importante como la pública. No encajan cosas, si te ha dejado tirado te ha dejado tirado. Si se ha cancelado la agenda, pues no es lo mismo", no dudaba en expresarse, rotundo, el presentador Frank Blanco.

"Melody no es política ni activista, es una artista. No podemos exigir a los artistas que sean activistas políticos y dejemos de politizar siempre todo", señalaba, por su parte, Mario Vaquerizo.

Durante la emisión de La Revuelta se realizaron diferentes bromas sobre Melody y su rendimiento en el Festival de la Canción de Eurovisión. "¿Qué le faltaron, 300 puntos?", exclamaba Jorge Ponce, entre carcajadas. Mientras tanto, el presentador, David Broncano, siguió el tono irónico: "Si todo el mundo que no la votó la hubiese votado, habría ganado".

Telecinco ha sido la primera cadena de televisión que ha podido hablar con Melody. En Vamos a ver, entrevistaban a la sevillana en la puerta de su casa en Mijas (Málaga): "Lo diré todo en la rueda de prensa. Muchas gracias por el cariño y únicamente pido un poquito de respeto. Quiero estar en calma con mi bebé. No estoy acostumbrada a esto. Os quiero mucho. Gracias por el cariño. ¿Que queríais verme? Yo he salido para que veáis que ni me escondo, ni hay nada raro".