Carmen Borrego no se calla y desvela el secreto amoroso de Terelu Campos: "Nos hemos pasado algún que otro novio"

Terelu Campos es, sin duda, uno de las mayores bazas de Mediaset. La colaboradora ha regresado a Honduras y lo ha hecho por la puerta grande. Sus tonteos con Montoya y Álvaro Muñoz Escassi han acaparado los titulares de esta semana. De hecho, su historia con el jinete pareció que fue más allá de una broma.

De esta manera, en Vamos a ver abordaron de primera mano este interesante asunto que afecta a la convivencia en Supervivientes 2025. "Lara Dibildos seguro que lo sabe porque es muy amiga de Terelu y se lo habrá contado", comentaba el presentador Joaquín Prat las últimas declaraciones de la actriz en el plató de Tardear.

"Estoy convencida que si ha habido algo es anterior a su relación con Lara porque conozco a Terelu como es. No es la pareja de tu amiga, es el padre del hijo de tu amiga. SI ha pasado algo, que no lo sé, habrá sido antes", explicaba, convencida, Carmen Borrego en Vamos a ver.

"Si fuera verdad, Terelu no hubiera reaccionado así en la palapa. No hubiera empezado a negarlo, sabiendo que hay cámaras. Se calla y no dice nada", apuntaba el periodista Kike Calleja. "Tú, Kike. ¿En qué año llegaste a la vida de Terelu?", recordaba Joaquín Prat la relación que mantuvo con la hija de María Teresa Campos.

"En 2013. Sí, tuvimos un tardeo y de todo. Yo no sabía nada de esto, a mí no me lo ha contado. Yo apuesto a que no es verdad", explicaba Kike Calleja. Posteriormente, la presentadora Adriana Dorronsoro le formulaba una pregunta directamente a Carmen: "¿Tú has sido siempre de comentar vuestros ligues o habéis coincidido en algún ligue las dos?".

"Claro. Hemos coincidido, pero de muy jóvenes. Nosotros hemos tenido una época de salir, siempre juntas, cuando éramos adolescentes. Algún novio que otro nos hemos pasado", confirmaba Carmen que había compartido pareja con su hermana, Terelu Campos.

En este sentido, Alessandro Lequio quiso aportar su particular visión: "El momento es lo de menos. Las relaciones ocasionales entre dos amigos forman parte de la amistad y no se puede considerar infidelidad".

Carmen Borrego y Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

Antes de dar paso al siguiente vídeo, Joaquín Prat interrumpía a Lequio para intentar indagar sobre lo que acaba de decir el italiano: "Si dos amigos tienen relaciones, no es infidelidad". "Desde mi punto de vista, si yo no estuviera con mi mujer. Es algo que sucede y a mí me ha pasado mil veces, tengo amigas. Pero siempre sin tener pareja", explicaba, con detalles, el tertuliano.

Entre todo esto, Carmen Borrego le preguntaba a Lequio: "¿A ti te ha gustado Terelu? Sé por qué te lo pregunto". "Terelu siempre me ha parecido una mujer muy atractiva, pero yo nunca intenté nada. Jamás", respondía. "Entramos ya en el capítulo de las batallitas", zanjaba Joaquín Prat la conversación.