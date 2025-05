Radiografía del televoto que recibió Melody en Eurovisión: los tres países que evitaron los cero puntos de España

El pasado sábado, 17 de mayo, España sumó otro sinsabor a su historial en Eurovisión. No puede decirse que Melody no pusiese toda la carne en el asador con Esa Diva, tras tres meses de preparación. Sin embargo, la candidatura ganadora del Benidorm Fest 2025 pasó desapercibida tanto para los jurados como para público.

España recibió 27 puntos del jurado y 10 del televoto. Un total de 37 puntos que relegaron a España a la antepenúltima posición, en el puesto 24 de 26 países que competían en la final del certamen de la EBU-UER. Islandia y San Marino, los dos únicos países que quedaron por detrás de nuestra abanderada en Basilea, Suiza.

En Eurovisión, la 'foto finish' la deciden los profesionales de cada país y la audiencia en un 50-50. A diferencia del voto experto, que se emite en el ensayo general del viernes por la noche, el televoto se abre antes de la primera actuación de la final y se cierra unos 40 minutos después de la última canción.

Los votos de cada estado se traducen en puntuaciones del 1 al 7, y luego de 8, 10 y 12 puntos. Desde 2016, el sentir popular se da a conocer por separado del profesional para hacer la gala más emocionante. Es decir, una vez sabidas las puntuaciones del jurado, la tabla puede cambiar completamente al añadirle el televoto, que se realiza a través de llamadas, SMS o la aplicación oficial. Es posible votar hasta 20 veces desde el mismo dispositivo.

Desgraciadamente para España, los 10 puntos de televoto apenas supusieron cambio en nuestras tornas. Melody recibió 6 puntos de la vecina Portugal, 3 puntos del grupo del Resto del Mundo y 1 punto de Irlanda. El Resto del Mundo, por cierto, aglutina los votos de países que no participan en Eurovisión y cuenta como un solo país.

Melody recibe 10 puntos de televoto en Eurovisión 2025. RTVE

Antes, los espectadores supieron que los jurados habían sido ligeramente más generosos con la de Dos Hermanas. Albania otorgó a España 10 puntos; Azerbaiyán, 5 puntos; Francia, 5 puntos; Malta, 5 puntos, y Suecia, 2 puntos. 27 puntos que, de no haber televoto, hubieran dejado a la cantante en 21ª posición.

Televoto (10 puntos)

6 puntos de Portugal

3 puntos del Resto del Mundo

1 punto de Irlanda

Jurado (27 puntos)

10 puntos de Albania

5 puntos de Azerbaiyán

5 puntos de Francia

5 puntos de Malta

2 puntos de Suecia

Así votó España

RTVE ha solicitado a la UER este lunes, 19 de mayo, una auditoría para conocer más detalles sobre el televoto que se emitió desde España. Con esta petición, la cadena intentará abrir un debate en el seno de la unión de radiodifusoras sobre si es pertinente o no que participe Israel.

Mientras tanto, la noche de este sábado, la audiencia española dio sus 12 puntos a Israel, seguido de Ucrania, con 10 puntos. Polonia logró 8; Estonia, 7; Finlandia, 6; Suecia, 5; Austria, 4; Albania, 3; Noruega, 2, y Francia, 1.

La pública designó como jurado a Javier Llano, director de Cadena 100, Javier Pageo, escenógrafo de varias candidaturas del Benidorm Fest; Anabel Conde, representante de España en Eurovisión 1995; Irene Garrido, cantante; y Mel Ömana, participante de la última edición de la preselección española.

Este, por contra, no dio ningún punto a la candidata israelí, Yuval Raphael, que defendió la balada A New Day Will Rise. Repartió sus votos de la siguiente manera: 12 puntos para Suiza, 10 para Países Bajos, 8 para Francia, 7 para Austria, 6 para Reino Unido, 5 para Malta, 4 para Italia, 3 para Alemania, 2 para Ucrania y 1 para Albania.

Israel agradece los 12 a España

Tras desvelarse el televoto español, Amichai Chikli, ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, agradeció el gesto al espectador. Eso sí, sin perder la oportunidad de atizar a Pedro Sánchez: "Sánchez, parece que los españoles han hablado y la bofetada la hemos escuchado aquí en Jerusalén".

No es la primera vez que el alto cargo del estado hebreo carga contra el presidente del Gobierno. El pasado marzo, durante una convención contra el antisemitismo organizada por su departamento, tachó a Sánchez de "antisemita" por animar a la comunidad internacional a reconocer Palestina "justo después de la masacre del 7 de octubre".

Por su parte, el máximo responsable del ejecutivo ha pedido este lunes que Israel sea expulsada de Eurovisión. Ha comparado la expulsión de Rusia de diversas competiciones internacionales tras la invasión a Ucrania y ha declarado que el país presidido por Benjamín Netanyahu debería correr la misma suerte a causa de la guerra en Gaza.