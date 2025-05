Pablo Motos mete en un aprieto a Juanra Bonet en ‘El Hormiguero’: “Tuviste una historia con la reina Letizia”

Juanra Bonet presenta actualmente en Antena 3 el concurso Traitors, que se emite los miércoles. Y este 19 de mayo ha visitado El Hormiguero para promocionar este formato que, como él mismo ha explicado, recuerda a juegos de mesa que popularmente se conocen como El Lobo o El pueblo duerme. Lo que no se esperaba es que, en plena charla, Pablo Motos le pusiese en un compromiso al destapar una historia del pasado con la reina Letizia.

Juanra ha destacado el casting que participa en el formato, alabando el papel que todos llevan a cabo. Y ha detallado que, tal como se pudo ver en el primer episodio, prácticamente todos los participantes querían ser traidores. Y esto hizo que Juanra hablase con Pablo Motos sobre el encanto que tienen los villanos, como Darth Vader o JR de Dallas.

En ese sentido, Pablo Motos apuntó que para él su malo favorito es Dexter, porque le permite “sacar el malo que llevo dentro, para bien”, pues el protagonista de la serie homónima “solo mata y asesina a gente mala, y puedo ir con él y no sentirme mal”. Y aprovechó para lanzarle a Juanra que cuál sería el suyo.

“Tengo que pensar cuál es mi sombra”, decía inicialmente. “Por lo que toca en casa Voldemort, o como dice mi hija Cara Pepino. Va guardando partes de su alma, y yo soy muy coleccionista. Guardo cosas: discos, juguetes…”, exponía el invitado.

Juanra llegó a Atresmedia hace una década, “y el nuevo siempre mete la pata”, exponía Motos. Y tras esto, le sacó un tema, aparentemente, controvertido: “Tuviste una historia con la reina Letizia…”. “Estoy sudando por sitios nuevos”, bromeaba Bonet, recogiendo el guante.

Todo sucedió en la gala del 25 aniversario de Antena 3. Vio a la reina Letizia, y pensó cómo unas semanas antes, trabajando en Caiga quien caiga, la llamaba para entregarle las gafas del programa. Allí vio cómo había un corrillo de varios presentadores con la reina, y le dijeron que fuese.

“Me acerco y me la presentan y empieza la conversación casual y se me olvidó que era la reina. La vi hablando con Sandra (Golpe), Mónica (Carrillo) y sentí normalidad. Campechanía, de verdad, lo digo en serio. Se te olvida el cargo”, señalaba.

Él habló poco, pero al ir a despedirse, la reina dijo se tenía que ir, que al día siguiente tenía que asistir a un congreso científico. A él le pareció muy interesante. “Y me dijo: ah, pues vente. Y pensé que me estaba vacilando. Y le dije: claro, hazme una perdida”, contaba, provocando la risa de los presentes.

Juanra Bonet en 'El Hormiguero'.

“Vaya truco más rastrero para que la reina te pida el móvil…”, le bromeaban las hormigas. “Me sentí fatal. El año pasado lo arreglé, porque imité a Bárbara Rey en Tu cara me suena”, finalizaba Juanra, dejando a todos sorprendidos y preguntándole que si estaba seguro de que quería hilar así las dos historias.