María del Monte habla sin reparo sobre Melody: "Fue mucha parafernalia. Tanto espectáculo ocultó a 'Esa Diva'"

La resaca eurovisiva sigue dejando titulares. Y esta vez ha sido María del Monte quien ha hablado claro sobre la actuación de Melody en Eurovisión 2025. La cantante y presentadora, durante su intervención en Y ahora Sonsoles, la andaluza, no se anduvo con rodeos: "Fue mucha parafernalia. Tanto espectáculo ocultó a 'Esa Diva'".

Con el sabor amargo que dejó el puesto 24 para España, las críticas y reflexiones se han multiplicado. María del Monte apuntó directamente a lo que, en su opinión, fue un error clave: el exceso visual. "No me gusta tanta parafernalia. Creo que tanto adelanto tecnológico, tanta puesta en escena, terminan por ocultar lo que de verdad importa: la canción. Todo se está basando en el dinero, como siempre", sentenció, dejando clara su decepción. "He dejado de creer en muchas cosas, y una de ellas es que la música es ahora una fórmula de pago: pagas y te escuchan; no pagas y no te oyen", añadió.

La tertulia se abrió con la pregunta de la presentadora, Sonsoles Ónega: "¿Cómo se queda uno cuando el resultado es el que es?". Blanca Paloma, quien representó a España en 2023, recordó que las verdaderas expectativas muchas veces vienen más de fuera que de los propios artistas: "Una artista que va a Eurovisión va preparada para todo, pero cuando las expectativas se disparan, quienes peor lo pasan son los demás".

En ese sentido, la periodista y tertuliana del programa de Antena 3, Pilar Vidal, fue tajante: "No pienso ver más el festival. Me parece un popurrí... terminé con un dolor de cabeza. Debería haber unas bases mínimas: unas bailan, otras no... está todo tan desperdigado que no sabes quién va a ganar".

Más crítico aún fue el periodista Iñako Díaz-Guerra: "La canción era mala. Melody ha hecho lo máximo posible con un tema que no tenía personalidad. Nos dedicamos a imitar lo que funcionó en otros años". Una visión que comparte, en parte, Serafín Zubiri, quien representó a nuestro país en Eurovisión en mayo del 2000 y participó con Massiel en 1969: "La canción está bien, pero no para ganar Eurovisión. El sistema de votación tampoco ayuda: es parte del problema".

Colaboradores durante el programa de hoy. 'Y ahora Sonsoles'.

Por su parte, Mar Montoro, experta musical, defendió el mensaje de Esa Diva: "La canción transmite empoderamiento femenino. Es un grito que conecta. No hemos inventado nada nuevo, pero tampoco se puede negar que ha calado", confesó ante las cámaras.

A pesar de las críticas, la mayoría de tertulianos coincidió en una cosa: Melody ha estado impecable. Blanca Paloma no tardó en aportar un comentario más. "Esto es solo una etapa más en su carrera", dijo ante los tertulianos. Y añadió: "Tiene tablas y mucho futuro por delante". Aunque quizá María del Monte lo dijo mejor que nadie: "Melody es una artista desde que nació y las que son buenas no se tiran a la basura".