La vida actual de Anna Padilla: del divorcio de sus padres con 6 años a reabrir el chiringuito de su tío en Zahara de los Atunes

Anna Ferrer Padilla (Cádiz, 1997) es influencer y empresaria. Dos profesiones que apenas le impiden desconectar del trabajo, como se muestra en Mi fin de semana perfecto. El docureality de El Rugido Producciones que ha estrenado en Prime Video. Es una de las cuatro protagonistas de la serie junto a Chenoa, Daniel Illescas y María Fernández Rubíes.

La gaditana es fruto de la relación entre Paz Padilla y el abogado Albert Ferrer. Una relación que llegó a su fin cuando la pequeña tenía solo seis años. Algo que afectó así a su madre: "Lloraba mucho, mañana, tarde y noche. Cuando venía a por la niña, me maquillaba y le contaba chistes para mostrarle que estaba bien", reconoció la humorista en una entrevista a Bertín Osborne en 2017.

Anna creció rodeada del cariño y la protección de su madre, con quien estableció un vínculo muy fuerte. Al cumplir los 18 años, empezó a ganar visibilidad en redes sociales. Aunque no dejó de lado su vida académica. Estudió Economía en Madrid y completó su formación con un Erasmus en Londres, donde desarrolló una visión más global y emprendedora.

Con el tiempo, se consolidó como influencer, compartiendo contenidos sobre moda, viajes y estilo de vida. Su naturalidad y cercanía le han hecho conseguir una comunidad fiel en Instagram y TikTok, donde suma más de 1,4 millones de seguidores.

En 2020, Anna dio un paso importante al lanzar su propia marca de ropa: 'No Ni Ná', un proyecto conjunto con su madre. La firma refleja su esencia andaluza, combinando tradición y modernidad en cada diseño. También ha fundado la agencia de influencers 'Papaya'.

Aunque su proyecto más reciente está estrechamente relacionado con su familia. Ha reabierto junto a su madre el chiringuito 'El Trompeta' en Zahara de los Atunes. El negocio de su difunto tío. Ambas han querido homenajearle abriendo las puertas del lugar que "le hacía tan feliz".

En lo personal, Anna mantuvo una relación con Iván Martín y actualmente ha encontrado la estabilidad en Mario Cristóbal, la pareja con la que ha dejado de tener "ansiedad" por sus relaciones, según confesó en Mi fin de semana perfecto: "Entendí que el amor no es eso. Que me merecía que me cuidaran como él lo hace y que me trataran muy bien. Yo no pensaba que nadie me pudiera querer así, ni que yo me merecía eso".