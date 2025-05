Quién es Sergio Jaén, el español que ha llevado a la victoria a JJ, el ganador de Eurovisión 2025 por Austria

Melody no ha podido alzarse con el Micrófono de Cristal este pasado 17 de mayo, pero eso no quiere decir que España no esté representada, de algún modo, en la victoria. Aunque la ganadora ha sido Austria con JJ y su tema Wasted Love, este tiene un trocito español, gracias a su fascinante puesta en escena.

Precisamente, la escenografía muestra el naufragio sentimental de su protagonista. Con una poderosa iluminación en blanco y negro, Wasted Love enseña metafóricamente la desolación del cantante, al sentir un amor no correspondido, que le hace sentir vacío, al ser un “amor desperdiciado”.

Una cuidada propuesta que bebe de la ópera, combinado con un juego de luces que lo elevan al techno-pop. Precisamente, es ahí donde está la mano española: Sergio Jaén. Natural de Elche, se trata de un director y productor alicantino que está afincado en Londres, donde ha realizado con éxito su carrera profesional.

No es la primera vez que Jaén ha utilizado su habilidad para la dirección artística para encumbrar una canción eurovisiva. Precisamente, en 2024, fue quien estuvo detrás de la puesta en escena de la representante de Irlanda, Bambie Thug, y su atrevido tema Doomsday Blue.

Jaén fue el encargado de crear esa ambientación de la canción ‘ouija pop’ de la propuesta de la artista que ofreció uno de los momentos más terroríficos que se vieron sobre el escenario del Malmö Arena en 2024.

Actuación de JJ en la final de Eurovisión 2025

Es director también de cortometrajes y ha estado detrás de comerciales y promociones para distintos artistas internacionales. Tal y como señala en su página web, tiene varios reconocimientos como el de mejor director del VALEIFF (València Indie Film Festival) o el de mejor cortometraje del FICIE (Festival Internacional del Cine Independiente de Elche).

La temática de sus cortos está relacionada con la denuncia social. De tan solo 23 años, fue con 18 cuando marchó a la capital británica, donde ha trabajado con estrellas de la talla de Dua Lipa o ha realizado campañas para firmas como Puma.

JJ durante su actuación en la final de la 69 edición del Festival de Eurovisión en el St. Jakobshalle. Alma Bengtsson UER Basilea, Suiza

Sergio Jaén ha estado por partida doble en esta edición de Eurovisión. Junto con el coreógrafo Borja Rueda, también español, se encargó de la escenografía de Theo Evan, abanderado de Chipre, quien no logró clasificarse con su canción Shh.

De hecho, uno de los aspectos que más se comentó de la primera semifinal fue la arriesgada escenografía de Evan, quien simulaba con sus bailarines la imagen de El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Aunque el tema del chipriota no pasó el corte, sí lo hizo el de JJ que ha alzado también a Jaén al éxito.