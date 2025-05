Belén Rodríguez, rotunda contra Terelu Campos: “Debería darse un canto en los dientes por no estar denunciada”

Una de las grandes apuestas de Telecinco para el programa de ¡De Viernes! de esta semana, más allá de María José Cantudo, era una entrevista en plató a Belén Rodríguez. Un encuentro en el que Belén ha hablado sobre el punto en el que se encuentra su relación con la que antaño fue su “hermana” Terelu Campos, a la que mandó un claro mensaje, recogiendo palabras de su abogado: “Debería darse con un canto en los dientes por no estar denunciada”.

En el encuentro con Santi Acosta y Beatriz Archidona Belén Rodríguez ha recordado una época difícil de su vida, cuando se emitía Sálvame. El desaparecido programa llegó a grabar su casa desde el bloque de enfrente, analizando sus movimientos.

“Me destrozaron la vida. Es el episodio más desagradable de mi vida”, ha expuesto Belén. Y señala a Terelu, que era presentadora y colaboradora del espacio, como cómplice de aquella situación: “No solo no se negó. Es que disfrutaba”.

Los hechos se remontan a noviembre de 2022. Sálvame Limón, conducido por María Patiño y Terelu Campos, comenzaba su emisión en un edificio frente a la casa de Belén Rodríguez, con la intención poder grabar y captar cada movimiento que se pudiera ver del interior de la vivienda de la periodista.

Otro día, varios colaboradores se trasladaron hasta el balcón, donde había una cámara fija en directo para registrar todos sus movimientos. Cansada, Belén acabó por llamar a la policía, tal como contó Kiko Hernández en pleno directo.

Belén ha calificado de “acoso” aquel episodio, que vulneró su “intimidad”, y Terelu fue parte activa del mismo. “Llegué a llamar a la policía, es que me estaban grabando en la intimidad de mi domicilio. Era una brutalidad”, se ha lamentado.

María Patiño y Terelu Campos realizando el programa enfocando la vivienda de Belén.

Por eso, asegura: “Mi abogado dice que debería darse con un canto en los dientes por no estar denunciada”. Y confirma que ya no va a permitir que se mienta más sobre ella: “Me da igual que sea Terelu o quien sea. Yo no he utilizado a su madre”. Unas palabras de las que Terelu no puede en la actualidad defenderse, pues en la actualidad se encuentra en Supervivientes.

Si dio la cara por Terelu Carmen Borrego, que si bien dejó claro que “a todo esto le corresponde a mi hermana contestar”, asegura que entiende a Belén. “¡Sí! ¿Cómo no lo voy a entender? Pero entiendo que mi hermana se ha podido equivocar, pero lo ha hecho sin maldad. Este conflicto no es directamente conmigo. Es con Terelu”.