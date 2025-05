Belén Esteban, rotunda ante la final de Eurovisión: "Dejemos la política a un lado y valoremos al artista, voten con dignidad"

Este sábado, 17 de mayo, La familia de la tele ha sido el programa previo a la gran final de Eurovisión 2025. Melody, que en breves se subirá al escenario de Basilea (Suiza) para interpretar Esa Diva, ha sido la gran protagonista del especial. Al final del mismo, antes de dar paso a una edición breve del Telediario 2, los colaboradores han querido hacer su particular porra.

David Moreno ha apostado por la victoria de Suecia, mientras que Víctor Sandoval y Lydia Lozano no daban por válido otro resultado que no fuese una victoria de la abanderada española, o un top 5. Belén Esteban, por su parte, ha aprovechado su turno de palabra para hacer un alegato por la "honestidad" en las votaciones del certamen.

Caracterizada de Salomé, que dio a España su segunda victoria en 1969 con Vivo Cantando, la de Paracuellos ha mirado fijamente a cámara y ha dicho: "Yo quiero enviar un mensaje a toda Europa. Sean honestos en las votaciones". Era entonces cuando Aitor Albizua le 'chivaba' que debía dirigirse al espectador que está fuera de nuestras fronteras, ya que es el único que puede votar por Melody.

"¡Al Canal Internacional!", le comentaba al oído el presentador vasco. "Vale, al Canal Internacional. Sean justo con las actuaciones, que esto no es un tema de política ni de nada. Que esto es un tema de artistas, por favor", remarcaba Esteban. De nuevo, la tertuliana era interrumpida, esta vez por María Patiño.

"Pero, Belén, te tienes que presentar como Belén Esteban. Que a lo mejor ven a una señora...", le advertía Patiño. La Patrona captaba el mensaje a la perfección y reanudaba su discurso de la siguiente manera: "Soy Belén Esteban, aunque parezco la tía Maruchi. Se lo digo por una vez, aunque tendría que ser así siempre".

Me estoy meando vivo con Belén Esteban de Salomé #laFamiliaEurovisión pic.twitter.com/Phc1yJPNI4 — bárbara gay (@sanxisco) May 17, 2025

"Dejemos a la política a un lado, valoremos al artista y voten con dignidad", ha rogado Belén, levantando los aplausos del público, mientras empezaba a sonar Vivo Cantando. "¡Por España!", gritaba Albizua, antes de que Lozano asegurase que "Melody es muy conocida en Miami", por lo que el mensaje de su compañera tenía todo el sentido del mundo.

"Pero Miami no vota", apostillaba Javier de Hoyos, disfrazado de Rodolfo Chikilicuatre. "Pero, bueno, ¿nunca has ido a Miami y te has puesto el Canal Internacional de TVE?", le preguntaba Lydia, indignada. Llegaba el momento de que Patiño pusiese orden, en vista de que ambos iban a enzarzarse en una discusión: "Tranquilidad. Que hasta ahora hemos tenido orden. No es algo muy propio de nosotros. Vamos a terminar así".