Anna Padilla, influencer: "Me pidieron un autógrafo en el colegio y me fui llorando, muchos se acercan por interés"

Anna Ferrer Padilla es influencer, empresaria e hija de Paz Padilla. Una etiqueta que siempre la ha acompañado desde que era muy pequeña. Aún así, la gaditana está siguiendo su camino como influencer y empresaria, con varios proyectos entre manos. Todos nacen en su tierra natal: Cádiz, el lugar a donde siempre regresa.

"Cádiz es la desconexión, es un sitio de paz. Es estar cerca del mar, hay una energía más lenta. Por lo menos yo me siento mucho más feliz cuando estoy ahí". Y es que la gaditana vive en Madrid, pero vuelve al sur siempre que puede.

Siempre lo hace acompañada de Mario, su pareja de la se deshace en elogios: "Me das estabilidad y tranquilidad. Me gusta cenar contigo, ver nuestras series, la rutina, que aunque a la gente le acojona a mí me gusta. Me das la paz que mi trabajo no me da". Además, Anna destaca lo bien que cocina: "Siempre que puedo comemos en casa, me tiene enamorada con la comida".

Mi fin de semana perfecto

La influencer reconoce que siempre ha tenido "mucha ansiedad" en todas sus relaciones, hasta que conoció a Mario: "Entendí que el amor no es eso. Que me merecía que me cuidaran como él lo hace y que me trataran muy bien. Yo no pensaba que nadie me pudiera querer así, ni que yo me merecía eso".

El fin de semana perfecto de la gaditana comienza con una cena con amigos en casa. Un plan tranquilo, pues prefiere "los juegos de mesa a salir de fiesta". Anna disfruta de la compañía de su gente: "La vida son estos ratitos, pasa tan rápido y hay tan malos momentos, que o disfrutas mucho de los buenos o la vida no tiene sentido. Yo quiero empaparme de mis amigos y mi gente".

Anna recuerda la importancia de su madre, Paz Padilla, durante su infancia: "Siempre estábamos mi madre y yo juntas. Todo me lo vendía como si fuera el mejor plan del mundo, aunque fuese ir al dentista".

Entre cenas con amigos y ratos con su pareja, Anna saca mucho tiempo para sus proyectos. Entre los que destaca su marca de ropa 'No Ni Ná', que es su "mayor ilusión y a lo que más tiempo" se dedica la influencer. Pero también tiene una agencia de representación y marketing, Papaya: "Hay muchas cosas que me gustan y me hacen feliz y no quiero dejar de hacer ninguna de ellas", asegura.

A raíz de la repentina muerte de su tío Luis, el hermano de Paz Padilla, la influencer y su madre decidieron reabrir el chiringuito 'El Trompeta' para homenajearle: "Todo el mundo iba al chiringuito de mi tío. La vida te cambia los esquemas muy rápido. Ha surgido muy de repente. No queremos perder eso que a él le hacía tan feliz y que a todos nos hacía muy feliz".

Anna Padilla rememora la capacidad de su tío para "reunir a la gente y hacerles disfrutar". El objetivo de ambas es "mantener ese legado y cumplir ese sueño", aunque se encuentran muchas dificultades por el camino, como la inundación del local por una arqueta: "Espero que cuando estemos allí y nos tomemos algo digamos que ha merecido la pena, estoy segura que sí".

El fin de semana de Anna y Mario en Cádiz llega a su fin y, con ello, la tristeza de la influencer: "No hay día que no me vaya llorando". Pero la gaditana echa la vista atrás y se muestra muy orgullosa de su círculo cercano: "Tenemos unos amigos muy guays. Mi mayor logro en la vida son mi familia y mis amigos".

La empresaria se abre al reconocer que le ha costado mucho sentirse ella misma: "Siempre he tenido ese miedo a que la gente se acerque a mí por interés, me ha pasado muchas veces. Encontrar gente que me quiera como Anna Ferrer y no como Anna Padilla es mi tesoro".

Anna recuerda una anécdota cuando la cambiaron de colegio: "Un día llegué a mi casa llorando porque me pidieron un autógrafo en el comedor, yo solo quería comerme las lentejas. Es algo con lo que he tenido que convivir toda mi vida".

Además de todos los proyectos que tiene la influencer, Anna Ferrer Padilla también participa en el nuevo docureality de El Rugido Producciones: Mi fin de semana perfecto. Está disponible en Prime Video y en él se puede conocer en profundidad cómo es el fin de semana ideal de la gaditana.