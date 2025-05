Teresa, madre de Mónica Pont, indignada en 'Y ahora Sonsoles': "Eché a mi hija de la habitación. Fue muy desagradable"

Durante la tarde de este viernes, 16 de mayo, el programa Y ahora Sonsoles conectó en directo con Teresa, la madre de Mónica Pont, con quien mantiene una guerra abierta por no dedicarle el tiempo suficiente al cuidado de su madre. La familia Pont parece estar muy enfadada con la actriz, y su progenitora ha querido alzar la voz en directo desde la residencia donde se encuentra.

Sonsoles Ónega dio paso al testimonio de Teresa bajo un faldón que resumía la situación que atraviesa con su hija: “Mi hija no ha contado toda la verdad”. En el plató se encontraban José Manuel Parada y las periodistas Pilar Vidal y Beatriz Cortázar, quienes no se han quedado callados ante esta situación y han replicado el testimonio de la madre de la actriz.

Teresa denuncia el abandono por parte de su hija. Tras cuatro meses sin verla, ha decidido hacer un llamamiento desesperado a través de Y ahora Sonsoles para intentar recuperar su relación, en una entrevista previa emitida por el programa. Estas imágenes removieron a Mónica, y el pasado lunes, 12 de mayo, la actriz acudió a ver a su madre a la residencia; sin embargo, el reencuentro no fue como ella esperaba.

💥 La madre de Mónica Pont hundida tras el tenso encuentro.



Hablamos con ella.#YAS16May ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/Lvzsyw9rxe — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) May 16, 2025

Tras varios vídeos explicando la situación entre madre e hija, Teresa tomó la palabra y relató sus vivencias: “Mi hija estaba insolente. Yo solo le dije que tenía que colaborar, como su hermana Eva, que colabora como puede y tiene un hijo de 12 años”, comenzó diciendo. Mientras las miradas del plató se centraban en ella, continuó: “Mi intención era que nos pudiera ayudar en algo. No hablo de dinero, hablamos de ayuda”.

Tan grande es la indignación de Teresa que explicó que, debido a sus problemas de salud, tiene nuevas necesidades que no están cubiertas: “En casa de mi hija Eva vino la Seguridad Social y dijeron que no es una casa adecuada para cubrirme a mí. Las puertas deben ser más grandes, necesito una cama especial… Necesito que Mónica me ayude”, expresó.

En plató comenzaron las preguntas. José Manuel Parada insistía en saber si Mónica estaba ayudando, a lo que Teresa respondió tajante: “Nada. No está ayudando en nada. Verbalmente dijo: ‘No pienso ayudar en nada’”, aseguró. “Es muy fuerte”, añadió.

Teresa Pont y Pilar Vidal hablando en directo en 'Y ahora Sonsoles'. Atresplayer

Beatriz Cortázar, por su parte, quiso saber si la relación entre madre e hija siempre había sido mala o si se había deteriorado con el tiempo. Teresa no dudó en contestar: “A mi hija la quiero como hija, pero ella no me quiere como madre. Ni un beso me dio”, expresó visiblemente emocionada. Y añadió: “Necesito su ayuda porque hay que reformar la casa de mi hija Eva para que yo pueda estar allí”.

Para concluir, la conversación se tornó más tensa con las últimas declaraciones de Teresa, en las que confirmó que echó a su hija de la habitación: “Sí, la eché. Fue muy desagradable. ¡No te voy a ayudar en nada!, me dijo”. Unas palabras que no sentaron bien en el plató, donde algunos colaboradores disponían de información de Mónica Pont que no coincidía del todo con el testimonio de su madre.