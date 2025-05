Sonsoles Ónega, alto y claro sobre los problemas en las residencias: "Si no se puede, pagamos impuestos también"

Como cada tarde, el programa Y ahora Sonsoles aborda distintos temas de actualidad con problemas e historias que contar. En este caso, durante la tarde del viernes 16 de mayo, uno de los asuntos tratados fueron los malos tratos y las malas formas de algunas residencias de ancianos hacia los mayores. Un problema tristemente habitual.

En el programa, varios colaboradores opinaron al respecto, mientras que José Luis, hijo de uno de los residentes afectados, compartía su experiencia. "Intentamos ponerle lo mejor que tuvieran, pagamos la habitación más cara. Lo vi -refiriéndose al programa- y se me cayó el mundo al suelo", contó, al ver las imágenes de su padre emitidas en el espacio conducido por Sonsoles Ónega.

El tema generó mucho debate durante la tarde, y Antonio Naranjo, periodista de El Debate, quiso dar su opinión. Sus palabras contrastaron fuertemente con el punto de vista de la presentadora, lo que ha derivado en un pequeño enfrentamiento de opiniones que, en el fondo, reflejan el núcleo del problema.

El enfrentamiento entre Antonio Naranjo y Sonsoles Ónega en Y Ahora Sonsoles. Atresplayer

Mientras se abordaba el asunto y José Luis narraba su experiencia, Naranjo ha afirmado: "Perdónenme ustedes, pero lo que no soy capaz de entender es a los hijos que se quejan de que sus padres llevan sufriendo varios años en este tipo de espacios y los han dejado ahí". Y añade: "Seré un antiguo, pero soy de esas personas que creen que a los padres los cuidan los hijos, igual que los padres cuidaron a sus hijos", declaración que ha provocado algunas malas caras en plató.

Lejos de suavizar su discurso, el periodista ha continuado: "Me parece que vivimos en una sociedad muy cómoda, que delega todo...". En ese momento, la presentadora, visiblemente molesta, ha interrumpido: "No todo el mundo puede cuidar a sus mayores y por eso delegan". A lo que Naranjo replica: "No, no estoy de acuerdo. Una sociedad decente debe cuidar a sus mayores y a sus menores. Y si no podemos, habrá que quejarse".

El discurso de Naranjo no ha sentado bien en la mesa, y ha sido entonces cuando Sonsoles Ónega ha alzado la voz: "Antonio, si no podemos, déjame que te diga: pagamos impuestos también". Sin embargo, el periodista insiste: "Bueno, es que hay que poder. El corazón no es una cuestión fiscal".

El enfrentamiento entre Antonio Naranjo y José Luis en Y Ahora Sonsoles. Atresplayer

Ante estas declaraciones, el invitado le reprochó que hay situaciones en las que es humanamente imposible hacerse cargo: "Cuando una persona tiene poca movilidad y no está bien de la cabeza... ¿sabe usted lo que es sujetar eso?", ha expresado. "Es muy duro, muy duro", responde Naranjo con cierta ironía.

Ya visiblemente molesta, Sonsoles ha concluido con una reflexión final: "Yo no voy a demonizar a las residencias, pero… vamos a ver, Antonio, esto es como los colegios", dice. A lo que el periodista, sin dejarla terminar, ha respondido: "Perdona, es que de mis padres y de mis hijos cuido yo, y luego, si alguien puede ayudar, fenomenal".

Unas palabras que no sentaron bien en la mesa de colaboradores, y que incomodaron especialmente a la conductora, que tenía a su lado a uno de los afectados por los malos tratos en una residencia de mayores.