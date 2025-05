Paula Vázquez rompe su silencio sobre el acoso que sufrió: "Me dio un cachete en el culo y le metí una bofetada"

La casa de mi vecina, el pódcast presentado por Nagore Robles, vuelve una temporada más para dar titulares y convertir este espacio en agradables charlas y salseos que nunca llegan a la televisión. La primera de las invitadas ha sido Paula Vázquez, una de las caras más reconocidas de la pequeña pantalla, que lleva años al frente de grandes formatos televisivos. El último, Bake Off: famosos al horno, se emite en el prime time de Televisión Española.

Sin embargo, en esta ocasión ha dejado de ser la conductora del programa para convertirse en la entrevistada por Nagore, quien se inspiró en Vázquez para definir su estilo como presentadora. En un formato divertido, disponible en Podimo, la gallega se ha sentido tan a gusto que ha compartido algunas anécdotas vividas en la industria, como la vez en que un compañero de profesión le tocó el trasero y ella le respondió con una bofetada.

Una entrevista llena de humor y sinceridad, como si se tratara de una charla entre amigas de toda la vida. "La gente no ve de cuántas maneras nos ningunean, y es una pelea diaria", ha comenzado diciendo la presentadora en esta conversación con la exconcursante de Gran Hermano.

Paula Vázquez lleva muchos años en televisión y, en el pódcast La casa de mi vecina, ha revelado varias anécdotas e historias que en pocas ocasiones había contado."La reivindicación ha empezado ahora con las redes sociales, pero antes de esto hay un trabajo de peleas en las reuniones donde eres incomodísima", ha dicho en referencia a lo que implica ser mujer en la industria audiovisual.

De hecho, ha relatado que en una ocasión tuvo que "dar una bofetada a un compañero que le había dado un cachete en el culo", y que el equipo, lejos de apoyarla, le llamó la atención a ella por no haber entendido "la broma". Vázquez se ha sincerado, y tras hablar de cómo siempre se juzgaba la forma en que vestían las mujeres en los platós, ha compartido esta desagradable anécdota que acabó mal, pero no para él, sino para ella.

"Me pasó con un compañero que me dio un cachete en el culo en una reunión, y se me fue la mano. ¡Ay, mira, le metí una bofetada! Y después hubo una reunión para llamarme la atención. Me dijeron: ‘No puedes darle una bofetada a un compañero’, y yo respondí: 'Es que me acaba de dar un cachete'", ha contado Paula. Sin embargo, su reivindicación no llegó a ningún lado: "Dijeron que daba igual. Yo insistí en que no daba igual. A mí nadie me toca el culo y nadie me ningunea delante de mi equipo", ha concluido con firmeza.

Paula Vázquez

Sin duda, un hecho que le pasó factura. Al ser una de las presentadoras que más se oponía a ciertos parámetros impuestos desde dentro, acabó siendo la más perjudicada. Además, ha contado que Paolo Vasile decidió dejar de contar con ella para la programación semanal después de éxitos como Fama, ¡a bailar! y Pekín Express, sin previo aviso y en mitad de uno de los peores momentos de su vida.

Esta entrevista llega en un momento especialmente relevante para Paula Vázquez, ya que se ha consolidado como uno de los rostros más potentes de RTVE tras presentar el Benidorm Fest 2025 y protagonizar el primer encuentro de La Familia de la Tele en Televisión Española. Una emisión que emulaba las clásicas gymkhanas que conducía la gallega en Pekín Express, y que se ha producido poco después de sus polémicas declaraciones en las que calificaba el tipo de televisión que se hacía en Sálvame como "telebasura".